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Коли право на відстрочку не звільняє від мобілізації? Пояснення ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли право на відстрочку не звільняє від мобілізації? Пояснення ТЦК
Відстрочка від мобілізації надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності
фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана

Військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте неналежно її оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Про це під час брифінгу повідомив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда.

«Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана», – пояснив Грунда.

Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен:

  • зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації»;
  • особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;
  • подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;
  • отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Верховна Рада проголосувала за новий законопроєкт. Ним було спрощено процедуру отримання відстрочки для військовозобов'язаних, які утримують або доглядають хворих родичів або осіб з інвалідністю. Вони більше не повинні подавати документи про відсутність у родині інших працездатних родичів. Утім, нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втратили вісім категорій.

До слова, економічне бронювання від мобілізації може запрацювати в Україні вже цього року. 

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Теги: ТЦК військовозобов'язаний мобілізація

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