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США та Ірак домовилися про виведення військ – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США та Ірак домовилися про виведення військ – Reuters
За інформацією джерел, угода може бути офіційно оголошена вже цього місяця
фото з відкритих джерел

Цей план передбачає виведення кількох сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти – до кінця 2026 року

Сполучені Штати та Ірак досягли попередньої домовленості щодо виведення міжнародних коаліційних військ, очолюваних США, з території Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з цією домовленістю, план передбачає поступове виведення військовослужбовців. Зокрема, сотні військових будуть виведені до вересня 2025 року, а повне виведення завершиться до кінця 2026-го. Проте, окремі американські підрозділи можуть залишитися в Іраку для надання консультацій та підтримки після основного виведення сил.

«План, який був узгоджений в цілому, потребує остаточного ухвалення в обох столицях та офіційного оголошення. Він передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти – до кінця 2026-го», – йдеться в повідомленні.

Наразі угода потребує остаточного затвердження урядами обох країн, після чого її буде офіційно оголошено. Як зазначають джерела, це може відбутися вже найближчим часом.

На сьогодні в Іраку перебувають близько 2,5 тисяч американських військових, а також приблизно 900 у сусідній Сирії в рамках міжнародної коаліції.

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Теги: США військові

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