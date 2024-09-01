Як подякувати військовому, не створюючи незручностей: прості правила

Захисник Дмитро Кулібаба: «Людина, яка хоче подякувати, має відчувати момент»

Перша леді Олена Зеленська презентувала нову частину освітнього серіалу «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія». У ній пояснюється, як подякувати військовим, не створюючи їм незручностей. Про це перша леді повідомила у своєму телеграм-каналі.

«Виразити свої відчуття можна словами, жестами або діями. Наприклад, сказати: «Дякую за службу». Або використати жест «Завдяки тобі», приклавши праву долоню до грудей. Виявити вдячність незнайомому ветерану також доречно поглядом, усмішкою, схилянням голови», – йдеться в рекомендаціях.

Психологи радять не переривати людину, якщо вона зайнята; без дозволу не купувати кави та не пропонувати грошей; запитати, чи доречно пригостити людину; уточнити, які потреби має воїн чи його підрозділ.

«Від помилок у спілкуванні не застрахований ніхто. Суспільство лише формує нову етику комунікації, що враховуватиме досвід і воїнів, і цивільних. У цьому процесі цілком нормально помилятись і просити вибачення», – зазначають фахівці.

Рекомендується не соромитися питати прямо, як можна зробити взаємодію кращою для обох сторін. Не боятися казати про свої наміри й почуття, пробувати й дякувати.

«Людина, яка хоче подякувати, має відчувати момент. Передусім щоб не бути нав’язливою в цій подяці. Це має бути тиха, спокійна вдячність за внесок військового», – ділиться один із героїв освітнього серіалу, військовослужбовець 114-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Дмитро Кулібаба.

Зазначимо, що освітній серіал «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації в межах комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров’я.