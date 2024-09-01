Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як подякувати військовому, не створюючи незручностей: прості правила

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як подякувати військовому, не створюючи незручностей: прості правила
Психологи дали поради, як коректно й ненав'язливо виразити подяку захисникам
фото: АрміяInform

Захисник Дмитро Кулібаба: «Людина, яка хоче подякувати, має відчувати момент»

Перша леді Олена Зеленська презентувала нову частину освітнього серіалу «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія». У ній пояснюється, як подякувати військовим, не створюючи їм незручностей. Про це перша леді повідомила у своєму телеграм-каналі.

«Виразити свої відчуття можна словами, жестами або діями. Наприклад, сказати: «Дякую за службу». Або використати жест «Завдяки тобі», приклавши праву долоню до грудей. Виявити вдячність незнайомому ветерану також доречно поглядом, усмішкою, схилянням голови», – йдеться в рекомендаціях.

Психологи радять не переривати людину, якщо вона зайнята; без дозволу не купувати кави та не пропонувати грошей; запитати, чи доречно пригостити людину; уточнити, які потреби має воїн чи його підрозділ.

«Від помилок у спілкуванні не застрахований ніхто. Суспільство лише формує нову етику комунікації, що враховуватиме досвід і воїнів, і цивільних. У цьому процесі цілком нормально помилятись і просити вибачення», – зазначають фахівці.

Рекомендується не соромитися питати прямо, як можна зробити взаємодію кращою для обох сторін. Не боятися казати про свої наміри й почуття, пробувати й дякувати.

«Людина, яка хоче подякувати, має відчувати момент. Передусім щоб не бути нав’язливою в цій подяці. Це має бути тиха, спокійна вдячність за внесок військового», – ділиться один із героїв освітнього серіалу, військовослужбовець 114-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Дмитро Кулібаба.

Зазначимо, що освітній серіал «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації в межах комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Читайте також:

Теги: Олена Зеленська українці військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уся Росія з подивом констатує, що Путіну байдужі як чужі, так і власні кордони
Путін втратив контроль над територіями і громадянами
19 серпня, 14:22
Ільхам Алієв та Володимир Путін
Чому союз Алієва з Путіним не має бути сюрпризом для України
20 серпня, 19:04
Пані Лідія - етнічна українка, яка проживає на Курщині та підтримує дії українських військових
«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна
14 серпня, 09:49
Норвегія продовжить фінансово допомагати українським біженцям
Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати
7 серпня, 09:36
Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку
Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
7 серпня, 21:11
Біженці з України комфортно почуваються у Німеччині
У якій країні українці почуваються найбезпечніше: дані опитування
12 серпня, 23:30
Олег Сенцов взяв у полон росіянина та розповів про його перше прохання
Олег Сенцов взяв у полон росіянина та розповів про його перше прохання
16 серпня, 13:31
23 серпня стало відомо, що українські військові штурмують будівлю жіночої колонії у Курській області РФ
Росіяни, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії на Курщині, отримали нагороди
27 серпня, 23:01
Темп атак українських військових у Курській області сповільнився
ЗСУ сповільнили просування на Курщині – ISW
29 серпня, 05:45

Суспільство

Як подякувати військовому, не створюючи незручностей: прості правила
Як подякувати військовому, не створюючи незручностей: прості правила
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
День підприємця: привітання у прозі, віршах та листівках
День підприємця: привітання у прозі, віршах та листівках
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Фотографи шокували знімками звільнених із полону українців
Фотографи шокували знімками звільнених із полону українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
23K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
22K
Просвітель із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
18K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua