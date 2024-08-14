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«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Його всі лають»: жителька Курщини, яка пережила Другу світову, висловилась про Путіна
Пані Лідія - етнічна українка, яка проживає на Курщині та підтримує дії українських військових
фото: скриншот відео

На Курщині військові ЗСУ все частіше зустрічають мешканців, які розмовляють українською мовою

Українські військові під час операції на Курщині зустріли місцеву мешканку, яка пережила Голодомор, Другу світову війну, а зараз зневажає російську владу та підтримує дії ЗСУ. Відео розмови опублікували у Telegram-каналі Khorne Group.

Зазначається, що літню жінку звати Лідія, їй 95 років, і вона уродженка українського села на Сумщині. Однак більшу частину життя прожила у селі Гоголівка Курської області. З українськими військовими пані Лідія розмовляла українською мовою. І хоч вона пам'ятає жахи Другої світової війни, зауважує, що не могла уявити, що Росія розпочне повномасштабне вторгення.

«Хай їм (росіянам - ред.) повилазе, щоб їм добра не було. Скрізь люди однакові. А вони лізуть і лізуть. А він (Путін - ред.) доруководився, а його всі лають. По телевізору показували – брешуть усі. А він все на захват, його кораблі, літаки. Але у тебе ж теж є онуки, діти. Сто годів мені, я прожила у сільській місцевості даром, ми за палички робили, грошей не платили, яке ж ми життя прожили дітки...», – розповіла літня жінка.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли на територіях Курської області РФ українські військові зустрічають мешканців, які розмовляють українською мовою. Нещодавно бійці батальйону «Нахтіґаль» зустріли літніх жінок, які українською зверталися до військових та відповідали на вітання «Слава Україні».

Згодом бійці ЗСУ показали на відео рух вулицею одного із російських населених пунктів. На ролику можна почути, як один із мешканців зі свого подвір’я вигукує «Слава Україні».

Нагадаємо, за попередню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським.

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

До слова, близько 500 чоловіків, які відмовилися воювати, насильно вивезли з військового селища під Петербургом на полігон поблизу Курська. Їм видали автомати та готують до виряджання на фронт, попри проблеми зі здоров'ям у багатьох.

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Теги: росія путін військові Україна фронт відео онуки Курщина

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