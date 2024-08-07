Норвегія змінила соцвиплати для українських біженців: скільки грошей можна отримати

Кількість біженців з України у Норвегії зменшилась у цьому році на 40%

За даними Норвезької імміграційної служби, нині у державі проживає понад 70 тис. громадян України, які набули статусу тимчасового колективного захисту. Найбільшими за кількістю українців осередками є міста Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм та Драммен. У 2024 році країна продовжує приймати українців, проте днями Норвегія затвердила жорсткіші правила для біженців. Норвегія не є членом Європейського Союзу, тому процедура оформлення захисту дещо відрізняється від країн ЄС.

Цього року українські біженці в Норвегії можуть отримувати по 520 євро (23 746 грн) на місяць, проте лише за виконання певних умов. Правила посилилися з липня 2024 року. Проте біженцям платять також і по 1500 євро (67 207 грн) за повернення в Україну.

Як нагадує Visit Ukraine, 15 липня 2024 року в Норвегії набули чинності нові правила реєстрації біженців. Тепер подати заяву на захист можна в Національному центрі для реєстрації в місті Роді або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter), розташованому біля аеропорту Осло.

Це правило поширюється як на українців, які потребують безкоштовного житла, так і на тих, хто проживає у приватному будинку та не потребує центру прийому біженців. Реєстраційні пункти у Кіркенесі, Тронхеймі, Бергені, Ярені та Торпі більше не працюють.

Виплати для біженців

У 2024 році українські біженці в Норвегії цілком можуть розраховувати на 520 євро (23 746 грн) на місяць, але для цього вони мають проживати у центрах прийому біженців та зареєструватись у Національному центрі реєстрації.

Уряд також стимулює повернення додому, виплачуючи 1500 євро (67 207 грн) тим, хто вирішить повернутися. Ці зміни спрямовані на контроль імміграції та інтеграції українських біженців. За словами міністра Тоньє Бренна, кількість біженців з України у 2024 році зменшилась на 40% порівняно з попереднім роком.

Що зміниться у виплатах для українців

2024 року в Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло;

Українці, які бажають отримувати виплати та підтримку держави, мають проживати у центрах прийому біженців, а не у приватному житлі.

Норвезький уряд не покриває витрати, пов'язані з домашніми тваринами, які прибувають до центрів біженців;

для отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8200 євро (367401 грн) потрібно прожити у Норвегії понад рік;

Для отримання тимчасового притулку та допомоги необхідно зареєструватись у Національному центрі реєстрації.

Робота в Норвегії для українців

Після оформлення тимчасового захисту українці можуть отримати дозвіл на працевлаштування. Найбільша база вакансій зібрана на порталі Arbeidsplassen. Якщо людина працює в Норвегії, то вона автоматично стає членом Норвезької національної страхової системи з першого дня роботи. Як член Норвезької національної страхової системи, NAV відповідає за права на сімейні виплати, пенсію, стан здоров'я та багато іншого.

Нагадаємо, кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться до України. Про це йдеться у дослідження Oslo Met, яке відстежує думку українських біженців про життя в Норвегії. У Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.