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«Бог не в церкві, бог в окопі». Народна артистка розчулила подякою ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Бог не в церкві, бог в окопі». Народна артистка розчулила подякою ЗСУ
Народна артистка подякувала Збройним силам України
фото: Театр ім. Франка

Артистка придбала зібрку «Вірші з бійниці» поета Максима Кривцова, який цього року загинув на війні

Народна артистка України Тетяна Міхіна опублікувала проникливий допис про Великдень та вдячність Збройним силам України. 

Акторка театру та кіно розповіла, що на днях мала вільний час, аби прогулятися містом та згодати часи до повномасштабного вторгнення.

«Вчора, маючи вільний час, вирішила витратити його на легковажні, «довоєнні» променади по весняному місту. Раніше робила це, не зважаючи на даремно витрачений час, зараз взагалі не маю такої звички і потреби, але здалося самій собі, що я занадто драматично відношусь до власного життя, то ж «випхала» себе», – поділилася Міхіна.

За її словами, під час прогулянки вона придбала зібрку «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Акторка поділилася, що не змогла стримати сліз від прочитання збірки.

«Боляче… завтра не піду до церкви помолюсь вдома, або на дитячому майданчику, коли гулятиму з дитиною, бо здається мїй Бог не в церкві, а в окопі, він молодий, талановитий, лютий і милосердний, терпляче приймаючий смерть за мене і за майбутнє моїх дітей», – наголосила Міхіна.

Наприкінці допису народна артистка подякувала Збройним силам України.

Нагадаємо, у неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.

Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки «Вірші з бійниці», яка увійшла у 50 найпопулярніших художніх книжок у 2023 році.

Його друзі на Facebook пишуть, що Максим на війні від початку – був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі». «Спочивай, дорогий наш, Максим «Далі» Кривцов», – пишуть ті, хто добре знав воїна та поета.

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Теги: день народження Facebook смерть

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