ЗСУ сповільнили просування на Курщині – ISW

ЗСУ намагаються закріпитися й утримати окремі райони на Курщині

Просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики Інституту, темп атак українських військових у Курській області сповільнився. Наразі ЗСУ намагаються втримати окремі райони.

мапа: ISW

Інші військові блогери стверджували, що російські війська поступово стабілізують ситуацію в Курській області. На оприлюднених 28 серпня геолокаційних кадрах видно, як російські війська діють у східному селищі Коренево. ЗСУ, ймовірно, нещодавно відійшли з цього району, а російські війська відновили деякі втрачені позиції.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).

Міноборони Росії та інші російські джерела стверджують, що ЗСУ також атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Російські блогери стверджують, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль над населеним пунктом.

Тим часом інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Білгородській області.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен заявив, що російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.