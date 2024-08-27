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Росіяни, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії на Курщині, отримали нагороди

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії на Курщині, отримали нагороди
23 серпня стало відомо, що українські військові штурмують будівлю жіночої колонії у Курській області РФ
фото: скріншот

Окупанти, які відступили після штурму ЗСУ, отримали ордени та медалі «за мужність і відвагу»

Російських військових, які займали позиції в жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але втекли після штурму Збройних сил України, нагородили орденами та медалями «за мужність і відвагу». Про це повідомив виконувач обов′язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Смирнов заявив, що у жіночій колонії перебували військові мотострілецького батальйону угруповання військ «Північ» та прикордонники.

Він стверджує, що російські військові «продовжували утримувати колонію, незважаючи на те, що вона була в оточенні та піддавалася атакам з боку переважаючих сил ЗСУ за підтримки БМП Marder і Stryker».

Виконувач обов’язків губернатора заявив, що російські військові нібито «перетворили комплекс будівель колонії на фортецю», облаштували захисні споруди по периметру і «мужньо тримали оборону кілька днів».

Водночас, як зазначає Astra, зрештою російські військові відступили, коли український танк зруйнував будівлі на території колонії, що зробило подальше утримання позицій беззмістовним.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що українські військові штурмують будівлю жіночої колонії у Курській області РФ. Саме там перебувають російські солдати, що облаштували вогневі позиції. 

У селі Мала Локня, за 14 км від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії. З 2011 року в колонії утримують 203 засуджених злочинниці, засуджених до термінів від 10 до 20 років позбавлення волі.

При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади і використовують сторожові вишки в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі – як захист від українських атак.

До слова, російські загарбники побудували ще одну, вже п'яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. 

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Теги: Міноборони РФ військові Курщина

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