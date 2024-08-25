Кому треба дякувати за Незалежність України?
«Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором»
За українську незалежність мусимо подякувати:
- поетам-пророкам, які окреслили ідею української нації;
- українським інтелектуалам та просвітникам, які створили перші політичні й громадські організації;
- першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;
- державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;
- їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;
- митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;
- українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;
- українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;
- українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;
- вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;
- дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;
- націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;
- всім тим, хто брав участь у мітингах, «живому ланцюзі» та інших заходах 1989-91;
- першим діячам української держави, які почали її розбудову;
- українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;
- священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;
- всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;
- громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;
- політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;
- українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;
- воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;
- волонтерам, які завжди були поруч;
- кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було.
Викиньте з цього ланцюжка одну ланку і незалежності би не було.
Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором.
Шануймося.
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