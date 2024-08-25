Кому треба дякувати за Незалежність України?

Україна відзначила 33-річчя Незалежності ілюстративне фото: Depositphotos

«Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором»

За українську незалежність мусимо подякувати: поетам-пророкам, які окреслили ідею української нації;

українським інтелектуалам та просвітникам, які створили перші політичні й громадські організації;

першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;

державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;

їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;

митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;

українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;

українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;

українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;

вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;

дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;

націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;

всім тим, хто брав участь у мітингах, «живому ланцюзі» та інших заходах 1989-91;

першим діячам української держави, які почали її розбудову;

українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;

священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;

всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;

громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;

політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;

українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;

воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;

волонтерам, які завжди були поруч;

кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було. Викиньте з цього ланцюжка одну ланку і незалежності би не було. Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором. Шануймося. Читайте також: Незалежність. Одна з великих цінностей українського народу

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