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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Кому треба дякувати за Незалежність України?

glavcom.ua
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Україна відзначила 33-річчя Незалежності
ілюстративне фото: Depositphotos

«Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором»

За українську незалежність мусимо подякувати:

  • поетам-пророкам, які окреслили ідею української нації;
  • українським інтелектуалам та просвітникам, які створили перші політичні й громадські організації;
  • першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;
  • державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;
  • їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;
  • митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;
  • українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;
  • українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;
  • українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;
  • вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;
  • дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;
  • націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;
  • всім тим, хто брав участь у мітингах, «живому ланцюзі» та інших заходах 1989-91;
  • першим діячам української держави, які почали її розбудову;
  • українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;
  • священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;
  • всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;
  • громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;
  • політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;
  • українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;
  • воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;
  • волонтерам, які завжди були поруч;
  • кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було.

Викиньте з цього ланцюжка одну ланку і незалежності би не було.

Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором.

Шануймося.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: День Незалежності Україна

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