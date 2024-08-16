Олег Сенцов взяв у полон росіянина та розповів про його перше прохання

«Йому запропонували: в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі»

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов розповів про те, як під час бою вдалося взяти у полон росіян. Зокрема, він поділився історією про одного з окупантів, а також пояснив, що відчуває поруч із загарбниками.

За словами Сенцова, наймолодшому з групи полонених 18 років, і на позиції від пробув лише чотири дні. Після того, як потрапив у полон, у першу чергу цікавився, коли можна телефонувати мамі.

«Прихватили декілька полонених (не Курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за «косячок». Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі. Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву», – ділиться військовий.

Сенцов розповідає, що має багато люті до росіян, і «абсолютно байдужий до них, як полонених». Причина, запевняє режисер, зовсім не «у його доброті, чи зачуханому вигляді полонених».

«Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні. Воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї», – зауважив військовий.

Олег Сенцов наголосив, що коли дивиться на українських бійців поруч із полоненими росіянами, то усвідомляє, що українці – перемагають. «По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо», – підкреслив військовий. Він запевнив, що українці гідні майбутньої перемоги.

Нагадаємо, Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років. На його думку, Україна має людський ресурс є, але його бояться використовувати.

Також Сенцов відповів, чи можна вмотивувати воювати чоловіків, які виїхали за кордон.