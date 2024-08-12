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У якій країні українці почуваються найбезпечніше: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У якій країні українці почуваються найбезпечніше: дані опитування
Біженці з України комфортно почуваються у Німеччині
фото із відкритих джерел

У новому опитуванні Gradus Research взяло участь близько 1700 українців

Опитування Gradus Research показало, в яких країнах Європи українці почуваються у більшій безпеці, пише посол України у Німеччині Олексій Макєєв. В умовах війни, що триває, багато українців були змушені залишити свою батьківщину в пошуках безпеки і стабільності. Мільйони громадян опинилися в різних куточках Європи, адаптуючись до нового життя та культури. При цьому українці вказали, в якій із країн почуваються найбезпечніше. Нею виявилася Німеччина.

«Українки та українці в Німеччині загалом почуваються безпечніше, ніж у середньому в країнах Європи», – зазначив Макєєв. За його словами, найбільше українців у Німеччині переймаються безпекою своїх дітей.

Зокрема, за даними соціологів, лише 12% українок та українців у Німеччині звертаються до поліції чи органів влади, коли відчувають небезпеку. А ось 30% звертаються до поліції, коли турбуються про безпеку дітей.

При цьому серед тих, хто звертався до німецьких правоохоронців, 50% вважають, що їм не надали належної допомоги. «Справу розглянули, клопотання не задовольнили», – наголосив дипломат. В опитуванні взяло участь близько 1700 осіб. Макєєв також звернув увагу, що українське дипломатичне представництво в Німеччині опублікувало інструкцію щодо того, куди звертатися українцям, які зазнали дискримінації за національною ознакою, фізичним чи психологічним насильством тощо.

До слова, німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Напередодні інший німецький політик заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.

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Теги: Німеччина посол українці біженці Олексій Макєєв

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