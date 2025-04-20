Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як святять паски віряти Московської і Української церков. Відео черг у Рівному

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Як святять паски віряти Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
Віряни двох конфесій одночасно провели святкові заходи
фото: скріншот з відео

У Рівному віряни ПЦУ та УПЦ МП поруч освячували святкові кошики, але за різними традиціями

У центрі Рівного, у Свято-Воскресенському кафедральному соборі, відбулося традиційне освячення святкових кошиків у Великдень. У церемонії взяли участь сотні людей, які прийшли з кошиками до Православної Церкви України (ПЦУ), а також невелика група вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Червоненко.

Собор став місцем, де віряни двох конфесій одночасно проводять святкові заходи, але в різних частинах приміщення. Як зазначає Віталій Червоненко, громада УПЦ МП проводить служби в підвалі старого собору, а ПЦУ – зверху, у головній частині храму.

ПЦУ освячувала великодні кошики на одному боці собору, збираючи сотні людей. У той же час УПЦ МП святкувала за 10 метрів у іншій частині храму, де людей було значно менше. Атмосфера була мирною, хоч люди часто перепитували, хто святить паски в тому чи іншому місці, щоб не переплутати.

Священник ПЦУ під час освячення святкових кошиків побажав перемоги над «московською ордою», що підкреслює позицію цієї церкви в умовах війни. У той же час у частині, де святкувала УПЦ МП, лунали церковнослов’янські співи, створюючи «традиційну атмосферу» притаманну московському патріархату.

Попри розбіжності в конфесіях і політичних поглядах, освячення пасок у Рівному пройшло мирно, без конфліктів.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня весь християнський світ відзначає Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками. Мешканці Києва прийшли до церкви разом з дітьми, друзями, батьками. Несли кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. До кошиків крім паски і яєць, кладуть м'ясо, сало, хрін та сіль.

Читайте також:

Теги: Великдень 2025 Рівне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає
Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
20 березня, 19:06
Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» сьогодні коштують 63,90 грн за десяток
Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах
24 березня, 15:53
«Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць»
Яєчна криза у США: американці вигадали, як нестандартно святкувати Великдень
4 квiтня, 18:47
Іграшкові кролики всіх розмірів та кольорів заполонили полички крамниць
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
10 квiтня, 19:02
Страви на Великдень традиційно починають освячувати цього дня, але споживають їх лише після Великодньої служби
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
12 квiтня, 07:25
Трамп виголосив промову під час заходу
Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі
17 квiтня, 03:54
Пам'ятна монета «Великодня радість. Писанка» виготовлена зі срібла 999 проби
Нацбанк випустив пам’ятну монету у формі писанки
17 квiтня, 20:26
Зеленський опублікував великоднє звернення
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
Сьогодні, 03:14
Українці традиційно вранці освячують великодні кошики
Українці святять великодні кошики: фоторепортаж з Києва
Сьогодні, 08:01

Суспільство

Як святять паски віряти Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
Як святять паски віряти Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
Президент привітав українців з Великоднем
Президент привітав українців з Великоднем
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
Великоднє розговіння: з чого почати святкову трапезу
Великоднє розговіння: з чого почати святкову трапезу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
349K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
89K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
46K
Рубль став найприбутковішою валютою 2025 року, обігнавши золото
34K
Путін оголосив великоднє перемир'я

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua