Як святять паски віряти Московської і Української церков. Відео черг у Рівному

У Рівному віряни ПЦУ та УПЦ МП поруч освячували святкові кошики, але за різними традиціями

У центрі Рівного, у Свято-Воскресенському кафедральному соборі, відбулося традиційне освячення святкових кошиків у Великдень. У церемонії взяли участь сотні людей, які прийшли з кошиками до Православної Церкви України (ПЦУ), а також невелика група вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Червоненко.

Собор став місцем, де віряни двох конфесій одночасно проводять святкові заходи, але в різних частинах приміщення. Як зазначає Віталій Червоненко, громада УПЦ МП проводить служби в підвалі старого собору, а ПЦУ – зверху, у головній частині храму.

ПЦУ освячувала великодні кошики на одному боці собору, збираючи сотні людей. У той же час УПЦ МП святкувала за 10 метрів у іншій частині храму, де людей було значно менше. Атмосфера була мирною, хоч люди часто перепитували, хто святить паски в тому чи іншому місці, щоб не переплутати.

Священник ПЦУ під час освячення святкових кошиків побажав перемоги над «московською ордою», що підкреслює позицію цієї церкви в умовах війни. У той же час у частині, де святкувала УПЦ МП, лунали церковнослов’янські співи, створюючи «традиційну атмосферу» притаманну московському патріархату.

Попри розбіжності в конфесіях і політичних поглядах, освячення пасок у Рівному пройшло мирно, без конфліктів.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня весь християнський світ відзначає Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками. Мешканці Києва прийшли до церкви разом з дітьми, друзями, батьками. Несли кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. До кошиків крім паски і яєць, кладуть м'ясо, сало, хрін та сіль.