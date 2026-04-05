Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Страви на Великдень традиційно починають освячувати цього дня, але споживають їх лише після Великодньої служби
фото з відкритих джерел

Як відомо, під час посту заборонено споживати будь-яку їжу тваринного походження

Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями.

«Главком» розповідає, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

Категорично заборонено такі продукти під час посту

  • м'ясо;
  • яйця;
  • молоко;
  • твердий сир;
  • кисломолочний сир;
  • вершкове масло;
  • сметана.

Як відомо, під час посту заборонено споживати будь-яку їжу тваринного походження.

Які продукти дозволені в різні дні Страсного тижня

Великий понеділок

Цього дня починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.

Великий вівторок

У меню можна використовувати крупи, рослинну їжу, олію та трохи відвареної риби. Також дозволено хліб та мед.

Велика середа

Весь раціон повинен складатися з рослинної їжі без жирів. Можна їсти горіхи, сушені гриби, сухофрукти.

Великий четвер

Можна їсти рослинну їжу без соняшникової або іншої олії.

Страсна п'ятниця

Цього дня віряни повністю утримуються від їжі до винесення Плащаниці. Можна пити воду, а ввечері – з'їсти трохи хліба.

Велика субота

Можна їсти хліб, сирі овочі та фрукти, мед, горіхи та випити трохи вина. А от інших видів їжі доведеться утриматися.

Що входить до переліку продуктів рослинного походження

Картопля, морква, капуста будь-якого виду, буряк, перець, кабачки, баклажани, цибуля, зелень, гриби, сухарики, сушені та свіжі фрукти, цукати, горіхи, квасоля, горох та інші бобові, компоти, варення та джеми, кисіль, рослинне молоко, чай, кава.

Дозволяються і пісні солодощі – халва, чорний шоколад, мед, козинаки, горіхи.

Що категорично заборонено протягом Страсного тижня

  • Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
  • Під забороною будь-які веселощі, танці та співи.
  • Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання.
  • Не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити.
  • Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.

Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим. У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання і таїнство хрещення – відбуваються тільки урочисті служби і підготовка до Великодня.

