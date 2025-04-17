Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі

Трамп під час своєї промови засудив переслідування християн в інших частинах світу

Президент США Дональд Трамп організував великоднє молитовне богослужіння та вечерю в Блакитній кімнаті Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo News.

На захід були запрошені релігійні лідери з усієї країни, включаючи євангельських пасторів, католицьких священиків та представників інших християнських конфесій.

АР передає, що Трамп сподівається на «одну з найбільших Пасх в історії»

Президент звернувся до близько 40 християнських лідерів у Блакитній кімнаті Білого дому на пасхальній молитві та обіді, сказавши їм: «Я сподіваюся, що це буде одна з найбільших Пасх».

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Він назвав смерть і воскресіння Ісуса «двома найвизначнішими подіями в історії». Він також засудив переслідування християн в інших частинах світу та відзначив створення спеціальної групи Міністерства юстиції для боротьби з антихристиянськими упередженнями.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Sky News зазначив, що слід для Москви визначити крайній термін для припинення вогню. За його словами, дедлайн може випасти на 20 квітня.

Дата, котру назвав Стубб, зумовлена тим, що саме 20 квітня виповниться три місяці з початку другого президентства ДональдаТрампа, що припадає й на Великдень.

Нагадаємо, ймовірність того, що новообраний президент США Дональд Трамп завершить війну в Україні протягом перших 90 днів після своєї інавгурації, становила 34%.