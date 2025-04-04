Яєчна криза у США: американці вигадали, як нестандартно святкувати Великдень

«Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць»

Американці досі переживають через різкі зміни цін на яйця і підходять творчо до пошуку замінників на свято

В США перед Великоднем рекордно зросли ціни на яйця через пташиний грип. Через високу вартість і дефіцит поставок люди почали шукати замінники: зефір, картопля, цибуля або, навіть, арахісова паста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

У Єллоу-Спрінгс, штат Огайо, молокозавод Young’s Jersey Dairy на Великдень щорічно проводить полювання за пасхальними яйцями. У попередні роки, за тиждень до свята, команда цієї ферми та парку розваг купувала 10 тис. яєць, запікала їх у стоячих печах для пришвидшення процесу таі охолоджувала, перш ніж десятки людей фарбували їх вручну.

Однак у лютому Джон Янг, представник четвертого покоління, яке працює на молокозаводі, і його родина, обмірковуючи захід задумались, чи має сенс полювання, зважаючи на стан ринку яєць. Тому цьогоріч вперше за 40-річну історію фестивалю яйця, які викладуть на зеленій траві ферми, будуть виготовлені із пластику, а в середині буде купон на безкоштовне катання на каруселі місцевого парку розваг.

«Відповіді були досить позитивними», – розповів пан Янг про публікації компанія в соціальних мережах з повідомленням про зміни у коментарі для The New York Times. «Я думаю, що люди тихенько боялися, що ми скасуємо захід через поточні ціни на яйця. Тому вони раді, що ми все ще це робимо».

Фуд-блогерка Лексі Харрісон, яка керує кулінарним проєктом Crowded Kitchen разом зі своєю матір’ю з 2017 року, надихнулася шоколадними яйцями, які продаються в продуктових магазинах навесні в Америці. Вона розробила та поділилася своїм «здоровішим рецептом-імітацією». Вона змішує арахісове масло, мигдальне борошно та кленовий сироп і формує з отриманої суміші яйця, які потім занурює в розтоплений білий шоколад, підфарбований синім порошком спіруліни та матчею.

Скриншот зі сторінки проєкту Crowded Kitchen

Для багатьох американців фарбування яєць на Великдень не підлягає обговоренню і підняття цін для них – це невелика витрата, щоб продовжити традицію. «Ціна все ще відносно доступна», – сказав Джо Енс, виконавчий директор Signature Brands, материнської компанії PAAS, яка виробляє фарби для яєць і яка щороку продає понад 10 млн наборів на тему Великодня. Опитування 9 тис. споживачів PAAS виявило, що 90% людей, які святкують Великдень і зазвичай фарбують яйця, планують це робити й далі, попри витрати, а 54% планують ніколи не зупинятися.

«Цей досвід нагадує людям про радісні події, які вони мали в дитинстві, і люди хочуть зберегти це життя», – сказав він, додавши, що компанія вже продала на 20 відсотків більше наборів для фарбування яєць, ніж у цей час минулого року.

Але ціна на яйця не єдина причина, чому люди шукають замінники. Фуд-блогерка Лексі Харрісон ніколи не була прихильницею варених яєць і вважає, що альтернативи важливі через дефіцит яєць у її районі Мічигану: «Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць».

Джон Янг також заявив про подібні спостереження: «Справа була не стільки у вартості, скільки в страху знищити місцеві запаси». Ферма зазвичай витрачає на купівлю яєць близько $3000, але цьогоріч ці кошти будуть передані двом місцевим продовольчим банкам.

Нагадаємо, що нові тарифи Трампа можуть поставити під загрозу успішні міжнародні оборонні програми Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як повідомлялося, Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа. Міністерство торгівлі КНР вважає, що американські тарифи ставлять під загрозу стабільність світового економічного порядку.

До слова, найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа. Понад половина найбагатших людей світу втратили в середньому 3,3% своїх статків.