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У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
скриншот з відео

У 2025 році православні і католики святкують Великдень в один день, 20 квітня

19 квітня о 23:00 розпочалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору. Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає «Главком».

Пряму трансляцію Божественної літургії можна подивитися на YouTube-каналі Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Великодні богослужіння 2025 року в Україні можна буде переглянути онлайн, що дозволить вірянам долучитися до святкування, не виходячи з дому. Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. 

Громадян закликають долучатись до перегляду онлайн-трансляцій.

«Главком» опублікував розклад онлайн-трансляцій.

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Теги: Великдень 2025 Епіфаній свято

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