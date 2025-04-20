У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
У 2025 році православні і католики святкують Великдень в один день, 20 квітня
19 квітня о 23:00 розпочалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору. Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає «Главком».
Пряму трансляцію Божественної літургії можна подивитися на YouTube-каналі Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Великодні богослужіння 2025 року в Україні можна буде переглянути онлайн, що дозволить вірянам долучитися до святкування, не виходячи з дому. Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною – з 00:00 до 05:00.
Громадян закликають долучатись до перегляду онлайн-трансляцій.
«Главком» опублікував розклад онлайн-трансляцій.
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