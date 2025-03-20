Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту

Відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає

Поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі

Вдень, 20 березня, у центрі Рівного пролунав вибух. На місці події працює Нацполіція та СБУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.

Водночас СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Нагадаємо, у Рівному по вулиці Київській горів автомобіль. «Одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль. Було подано вогнегасні речовини», – зазначив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Мельник.

У Рівному вибухнув автомобіль, є постраждалі



За даними місцевих чатів, легковик загорівся разом із водієм у салоні.



Очевидці чули вибух перед пожежею. Постраждали двоє чоловіків. Поліція з'ясовує обставини. pic.twitter.com/7iyUcwtdPM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Пожежу повністю ліквідували о 14:06, повідомив Дмитро Мельник. Наразі відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає. Причини пожежі встановлюють.

фото: місцеві Телеграм-канали

Деякі очевидці повідомляли, що перед пожежею пролунав вибух.