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Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту
Відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає
фото: скриншот відео

Поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі

Вдень, 20 березня, у центрі Рівного пролунав вибух. На місці події працює Нацполіція та СБУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

Попередньо встановлено, що поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.

Водночас СБУ класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Нагадаємо, у Рівному по вулиці Київській горів автомобіль. «Одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль. Було подано вогнегасні речовини», – зазначив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Мельник.

Пожежу повністю ліквідували о 14:06, повідомив Дмитро Мельник. Наразі відомо, що травми отримали двоє людей, загиблих немає. Причини пожежі встановлюють.

Вибух автівки у Рівному. СБУ заявила про спробу теракту фото 1
фото: місцеві Телеграм-канали

Деякі очевидці повідомляли, що перед пожежею пролунав вибух.

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Теги: вибух водій відео теракт СБУ Рівне

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