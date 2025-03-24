Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах

Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» сьогодні коштують 63,90 грн за десяток

Майже за місяць до свята найдешевше можна купити нефасовані яйця другої категорії за ціною 48,90 грн за десяток

У супермаркетах Києва почали зростати ціни на яйця. Раніше прогнозувалося, що вартість цього популярного серед українців продукту через підвищення попиту зросте орієнтовно за два тижні до Великодня, але ціни пішли вверх трохи раніше. «Главком» пропонує огляд цін у популярних супермаркетах столиці.

Так, сьогодні, 24 березня, коли до свята залишається майже місяць, найдешевше можна купити нефасовані яйця другої категорії за ціною 48,90 грн за десяток у мережі супермаркетів «Варус».

Нефасовані яйця другої категорії можна купити у мережі супермаркетів «Варус» за ціною 48,90 грн за десяток фото: glavcom.ua

Трохи дорожче, але вже першої категорії, можна купити у «Екомаркеті» – там десяток яєць коштує 56,8 грн.

Ціна на нефасовані яйця у «Екомаркеті» 24 березня 2025 року фото: glavcom.ua

Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» коштують 63,90 грн за десяток.

Ціна на відбірні яйця у супермаркеті «Варус» 24 березня 2025 року фото: glavcom.ua

У «Сільпо» нефасованої продукції не було.

Фасовані яйця традиційно коштують дорожче. У «Сільпо» найдешевші продаються по 72,99 грн за десяток, найдорожчі – по 97,99 грн. Найдешевші у «Екомаркеті» – 75,90 грн за десяток. У «Варусі» – 61,90грн фасовані другої категорії і 93,90 десяток відбірних яєць торгової марки «Квочка».

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Ціна на фасовані яйця у мережі супермаркетів «Варус», «Екомаркет» та «Сільпо» фото: glavcom.ua

У «Метро» лоток 30 шт. яєць першої категорії коштує 218, 90 або 67,25 грн за десяток. Ціна на фасовану продукцію коливається від 65,42 грн за другу категорію до 98,28 грн за десяток відбірних яєць «Від доброї курки».

Ціни на яйця у магазинах Metro фото: скриншот з сайту metro.zakaz.ua/uk

Як пояснив директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич, навесні яйця традиційно дорожчають, проте вже через 1,5-2 місяці очікується значне зниження цін. При цьому він вказав, що виробники працюють за принципом визначення середньорічної вартості яйця в промисловому птахівництві. За його словами, за рік ціни на яйця в середньому можуть скласти 4,5-5 грн.

«У нас влітку вартість яєць була майже 2,5 грн. Зараз ціна значно збільшилася. Але виробник визначає середньорічну вартість. Тому зараз, навесні, йде подорожчання», – підсумував Катеринич.

Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив на початку лютого аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.