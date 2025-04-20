Президент привітав українців з Великоднем

Зеленський: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та вірі у перемогу добра над злом. У своєму зверненні він підкреслив, що Великдень є символом відродження, надії та перемоги життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Сьогодні дуже особливий день, якого ми завжди так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень. День, що є променем світла – особливо яскравого й сильного в часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День, що дає всім нам надію й нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про його земні страждання й смерть та про його воскресіння, про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці. І зміцнюють нашу віру, яка попри все не згасає 1152 дні повномасштабної війни», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент розповів про непрості випробування, які переживають українці, та про ті моменти, коли віра здається єдиною опорою. Він зазначив, що навіть у найтяжчі часи українці знаходять підтримку одне в одного, об’єднуються навколо спільних цінностей – волі, людяності та небайдужості.

«Ось це і є Бог. Це його прояв. Він – у наших людях. І тому в людях – світло. Тому в людях – сила. У кожному вчинку, у кожному маленькому кроці на важкому шляху і в кожному слові підтримки, в кожному слові: «Як ти?», «Чим допомогти?», «Бережи себе».

Ми знаємо, що захищаємо. Знаємо, за що боремось. За кого й заради кого. І тому кожного разу, хоч би як важко нам було, ми все одно не втрачаємо віри. Бо ця віра – одне в одного. У тих, хто стоїть поруч із тобою. В українців. В українок. Віра в те, що зло має свою годину, а Бог має свій день», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив символізм Великодня та Історію Воскресіння Христового:

Нас надихає символ Великодня та історія Воскресіння Христового. Тому ми точно знаємо: все те каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на нашій землі. Усе каміння, що в нас летить, ми перетворимо на міцний фундамент майбутнього – майбутньої волі, майбутнього миру, майбутнього спогаду про те, що ми пройшли і що нам вдалося. Коли в тяжкі часи вирішальною стає не тільки перемога зброї, а передусім перемога духу. Наша перемога. Нашого духу.

Хай усе це здійсниться.

Хай Бог поможе нам у цьому.

Хай буде мир. Хай буде Україна.

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

Нагадаємо, Сьогодні, 20 квітня весь християнський світ відзначає Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками.