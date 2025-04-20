Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян

Зеленський зазначив, що Україна відбудує всі релігійні об'єкти знищені війною

Російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у великодньому зверненні, передає «Главком»

«Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», –написав президент.

Зеленський зазначив, що російська армія це одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам.

Зі слів президента, за роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами.

640 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Президент підкреслив: «Але ми відбудуємо їх усі.»

«Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував президент.

Нагадаємо, 19 квітня о 23:00 розпочалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору. Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках».

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.