Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
Зеленський опублікував великоднє звернення
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що Україна відбудує всі релігійні об'єкти знищені війною

Російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у великодньому зверненні, передає «Главком»

«Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», –написав президент.

Зеленський зазначив, що російська армія це одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам.

Зі слів президента, за роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами.

640 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Президент підкреслив: «Але ми відбудуємо їх усі.»

«Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував президент.

Нагадаємо, 19 квітня о 23:00 розпочалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору. Службу веде Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках».

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Великдень 2025 перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
Вчора, 18:54
Трамп виголосив промову під час заходу
Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі
17 квiтня, 03:54
Павло Іванов радів, що літатиме на F-16
Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України
12 квiтня, 18:40
Зліва направо: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Віктор Поліщук та Альона Шевцова
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
12 квiтня, 13:53
Зеленський: Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога
Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині
7 квiтня, 21:20
Як наголосив глава України, команди обох країн досі працюють над договором про корисні копалини
Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи
4 квiтня, 21:53
Олексій Месь загинув під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару
Слідчі ДБР продовжують експертизи у справі катастрофи українського F-16
30 березня, 15:43
Зеленський зробив заяву про термінову зустріч у Києві
Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців
28 березня, 18:59
«Путін не готовий до переходу до мирного життя»
Путін вийшов із переговорів
28 березня, 08:40

Суспільство

Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті в перші години великоднього перемир'я
Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті в перші години великоднього перемир'я
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
Звільнені з полону мама і син зустрілись у автобусі. Щемлива історія сім'ї Виноград
Звільнені з полону мама і син зустрілись у автобусі. Щемлива історія сім'ї Виноград
«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк
«Благодатний вогонь вже в Україні». Нардеп-втікач оприлюднив фейк
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
337K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
92K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
71K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua