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Українці святять великодні кошики: фоторепортаж з Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українці святять великодні кошики: фоторепортаж з Києва
Українці традиційно вранці освячують великодні кошики
фото: glavcom.ua

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!»

Сьогодні, 20 квітня весь християнський світ відзначає Великдень. Українці традиційно вирушили до храмів зі святковими кошиками. Біля одного з київських храмів побував кореспондент «Главкома».

Мешканці Києва прийшли до церкви разом з дітьми, друзями, батьками. Несли кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. До кошиків крім паски і яєць, кладуть м'ясо, сало, хрін та сіль.

Після освячення паски родина в повному складі має зібратися за святковим столом, щоб триматися купи протягом всього року.

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Репортаж з Храму святих апостолів Петра і Павла
glavcom.com

У Великдень після церковного богослужіння віряни традиційно розговляються освяченими стравами. Почати розговіння слід з крашанки. Згідно з українськими традиціями, першим після повернення з церкви слід з’їсти освячене варене яйце – крашанку.

Перед початком трапези родина читає молитву. Особливу увагу приділяють залишкам освяченої їжі: їх не викидають, або доїдають, або закопують у землю в місцях, де ніхто не ходить, щоб не топтатися по святому.

Також «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

До слова, Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем. Він почав зі слів: «Сьогодні в день Христового воскресіння ми оновлюємо свої надії на перемогу правди і добра».

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Теги: Великдень 2025 релігія свято

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