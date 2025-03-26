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Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити
Ольга Васильєва зауважила, що виступає за пошук відповідників лише для тих слів, які запозичені без потреби
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва: «Слово «онлайн» теж нічим не заміниш, та й не треба»

Не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше. Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня Ольга Васильєва.

«Не всі треба замінювати. Наприклад, легко замінити «фідбек» «зворотним звʼязком», а от «лайфгак» уже важче, бо це можна перекласти і як «хитрість», і як «прикладна порада». «Контент» теж важко замінити: дехто вживає слово «вміст», але вміст чого?», – зазначила філологиня.

Ольга Васильєва додала, що виступає за пошук відповідників лише для тих слів, які запозичені без потреби.

«Візьмімо слово «донейт» (неправильний варіант – «донат»). У мові давно є «пожертва». Натомість слово «гейтер» краще залишити. Ми можемо замінити його словами «злоріка» або «недоброзичливець», але тут два останні – це гіпероніми (слова з ширшим значенням), а «гейтер» – гіпонім (слово з вужчим значенням, бо гейтер – це злоріка суто в інтернеті). Прийшов інтернет, а з ним і це поняття. Слово «онлайн» теж нічим не заміниш, та й не треба», – підсумувала Ольга Васильєва.

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. 

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» – це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.

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Теги: мовознавець українська мова Ольга Васильєва

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