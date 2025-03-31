Гугл, вайбер, телеграм... Мовознавиця пояснила, як писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською

Найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі

«Назви сайтів, мереж, пошукових систем тощо без родового слова пишемо з малої букви»

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

«Правильно писати з подвоєнням – твіттер, бо походить від власної назви, а у власних назвах іншомовного походження подвоєння зберігаються. З однією літерою слово потрапило в електронну версію правопису, яку пізніше було вилучено з інтернету. Там само був і «ґуґл», натомість не було прикладів з іншомовним компонентом «смарт»... Виправлене видання містить вже «твіттер» і «гугл», а також приклади зі «смарт»: «смартгодинник», «смарткарта». Тож «смартспеціалізація» треба писати разом», – розповіла Ольга Васильєва.

Філологиня радить друковану версію правопису від видавництва «Наукова думка» тим, хто працює із різного роду текстами.

«І щодо «твіттер»: це слово вже неактуальне. Тепер назва соцмережі – «Х», тобто «ікс», – додає мовознавиця.

За словами Васильєвої, §54 правопису визначає, «ікс» змінюється як і інші соцмережі. Згідно з ним назви сайтів, мереж, пошукових систем тощо без родового слова пишемо з малої букви, а назви з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках: гугл, вайбер, вікіпедія, але пошукова система «Гугл», система обміну повідомленнями «Вайбер» та енциклопедія «Вікіпедія». «Отже, – зазначає мовознавиця. – Мережа «Ікс» або просто ікс, в іксі, як у гуглі».

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.