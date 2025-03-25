«Гейтер» чи «хейтер», «лайфгак» чи «лайфхак». Мовознавиця пояснила, як українцям вимовляти англійську h

Мовознавиця: В англійській мові [h] – це саме глотковий звук, як і [г] в українській

Ольга Васильєва: «Навіщо нам хекати слідом за росіянами?»

В українській мові англійський звук [h] передають як «г», тому правильно говорити «гейтер», «лайфгак», «гарасмент». Це пояснюється тим, що українська має глотковий звук [г], який за своїми характеристиками найближчий до англійського [h]. Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва.

Філологиня зазначає, що українцям не важко вимовляти будь-які звуки, але питання полягає в доцільності їх використання.

«Навіщо нам хекати слідом за росіянами, коли, на відміну від них, маємо глотковий звук? В англійській мові [h] – це саме глотковий звук, як і [г] в українській. Тільки в українській це дзвінкий щілинний, а в англійській – глухий щілинний. Тобто саме [г] найближчий до [h] за місцем і способом творення. У російській мові глоткового звука немає, тому там усе й передають задньоязиковим [х]», – зазначила Ольга Васильєва.

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник.

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» – це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.