Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Чим замінити слово «срач»? Десять запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Чим замінити слово «срач»? Десять запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Де межа між суржиком і діалектом? Допис у мережі «Ікс» чи в іксі? 

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Суржик і діалект. Яка різниця?

Дедалі частіше в мережі точаться суперечки про різницю між суржиком і діалектом. Основне, що треба знати: суржик – це мішанка кількох мов, слова в якій утворено штучно, а діалект – це місцева мова, яка може формуватися під впливом інших мов, але зберігає всі риси мови-реципієнтки.

Наприклад, канфєта і больніца – фонетично і морфологічно неадаптовані російські лексеми. Порівняймо їх з українськими діалектизмами конхвета і больниця. «Конфета» або «конхвета» (слобожанський говір) не мають російської редукції голосного «о» і мають твердий «в», адже губні в українській не помʼякшуються. А у слові «больниця» (степовий говір) є суфікс -иц-(я), що притаманний українській мові: полуниця, паляниця, залізниця.

Тобто часто слова, яких немає в літературній мові, але які гарненько адаптовані до правил української, – це діалектизми. Але те, що схоже на діалектизми, не завжди ними є. Наприклад, і «отоплєніє», і «отоплення» – це суржикізми, хоч морфеміка другого слова цілком українська. Тобто межа не завжди очевидна.

А тепер візьмімо спільнокореневі слова «одяг», «одіж», «одежа», «одіяло», «одівати». Три перші – літературні, а два останні ненормативні. «Одівати» є у словнику Грінченка, але в сучасній мові застаріле, а «одіяла» у Грінченка немає, що вказує на запозичення з російської. Однак його вживали класики, зокрема Нечуй-Левицький: «Часто він брав лінійку і виглажував нею скарбове біле з синіми берегами одіяло так, що на ліжку не було і складочки».

І тут виникає, на перший погляд, неприємність: чому середньонаддніпрянцям запозичувати з російської «одіяло» гріх (хоча є українське літературне «одіж»), а галичанам із польської «коц», «коцик» (koc) або закарпатцям з угорської «поплан» (paplan) запозичувати можна? Коц і поплан почесно назвуть діалектизмами, а одіяло – зневажливо суржикізмом. І тут ми підходимо до основного орієнтира для розрізнення – це усталеність діалекту (на певній території всі слова звучать однаково, що дає змогу укладати словники говорів та говірок) і відсутність системних особливостей суржику (кажуть і «атаплєніє», і «отоплєніє», і «отоплення»; і «адіяло», і «одєяло», і «одіяло»), а з коциком і попланом такого немає.

• 1 •

Анна Бутова: Чому в горнятку, в якому ми запікаємо страви, на заході України п'ють каву? Чому на заході України так агресивно реагують, коли починаєш пояснювати прості речі. Словники їм також не указ. Так у горнятку запікають чи п'ють з нього?

Згідно з тлумачним словником горня, горнятко – це маленький горщик: «Матвій поставив на землю горня з їжею, скочив у човен і поїхав» (М. Стельмах). А причина суперечок – це галицька переконаність у російському походженні слова «чашка», яке насправді не є росіянізмом. Чашка (зменшене від прасловʼянського *čаšа – «шкаралупа») – невелика посудина з різних матеріалів, переважно округлої форми, найчастіше з вушком і блюдцем. Галичани нагадують, що українська мова на Великій Україні тривалий час зазнавала зросійщення і досі лишається загроженою, тому вважають «горнятко» більш українським варіантом. Насправді вважають безпідставно. А от «філіжанка», хоч і є запозиченням з турецької, – це літературне слово, а не галицький діалектизм. Натрапляємо на нього в Котляревського: «А послі танців варенухи по филижанці піднесли» і у Григорія Тютюнника: «Купріян.. дивиться на.. філіжанку чаю, що парує на столі». Філіжанка зазвичай виготовлена з порцеляни, а чашка може бути з різних матеріалів.

Отже, головне – не навʼязувати своїх домашніх слів мовцям з інших куточків нашої великої країни і не доводити, що ці слова мають стати літературними (як горнятко у значенні чашки).

• 2 •

Оксана Кравчук: Як правильно писати: твітер (у правописі) чи твіттер (натрапила у тестах НМТ О. Авраменка)? Смартспеціалізація пишу разом (як смартгодинник). Правильно? Дякую.

Правильно писати з подвоєнням: твіттер, бо походить від власної назви: Твіттер (у власних назвах іншомовного походження подвоєння зберігаються). З однією літерою слово потрапило в електронну версію правопису, яку пізніше було вилучено з інтернету. Там само був і «ґуґл», натомість не було прикладів з іншомовним компонентом «смарт». Виправлене видання містить вже «твіттер» і «гугл», а також приклади зі «смарт»: «смартгодинник», «смарткарта». Тож «смартспеціалізація» треба писати разом. Раджу пані Оксані придбати друковану версію правопису від «Наукової думки».

І щодо «твіттер»: це слово вже неактуальне. Тепер назва соцмережі – «Х», тобто «ікс». Писати її треба згідно з §54, як і інші соцмережі: «Назви сайтів, мереж, пошукових систем тощо без родового слова пишемо з малої букви (твіттер, гугл); назви з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (пошукова система «Гугл», енциклопедія «Вікіпедія», мережа «Фейсбук», системи обміну повідомленнями «Вайбер», «Телеграм»)». Отже, мережа «Ікс» або просто ікс, в іксі (як у гуглі).

• 3 •

Орест Власов: Цікаво було б почути фахову думку про місце літери й звуку ґ в українській мові. Свого часу, наближуючи українську мову до «старшобратьної», викинули літеру ґ, вдаючися до мовного геноциду. На жаль, багато хто все ще перебуває в полоні накиненої мовної «чистки».

Я радше застерігатиму від безпідставного ґекання, аніж ставатиму на захист цієї літери в запозичених словах. Правопис не закріплює написання загальних назв іншомовного походження через ґ (§122). Утім, в антропонімах дозволяє передавати g і як ґ, і як г: Ґете, Ґуллівер, Ґреґуар. Особисто я вимовляю і пишу Гете, Гуллівер, Грегуар і всіх закликаю шанувати наш глотковий г, адже звук первинний, письмо вторинне. Ірина Фаріон теж казала: «[ґ] – це абсолютно периферійний звук. 300 слів у нашій мові, які мають [ґ], – це ж надзвичайно мало. А для московитів це типовий звук». Тому краще гекати, аніж ґекати.

• 4 •

Микола з Києва: Як відмінювати прізвище Білозір?

В Українському правописі (§142 «Відмінювання прізвищ») зазначено, що українські та інші слов’янські прізвища, які мають закінчення іменників I і II відмін, відмінюємо як відповідні загальні назви I і II відмін. Зокрема, наведено приклад: Кривоніс – Кривоноса, Кривоносові (Кривоносу). Тому й Білозір буде – Білозора, Білозорові (Білозору). Так само й Чорновіл – Чорновола, а не Чорновіла. Чергування і/о зберігається.

• 5 •

Марина Олександрівна, Черкаська область: В останні десятиліття поширилася тривожна тенденція: батьки давали своїм дітям імена на російський лад не Артем, а Артьом, не Олена, а Альона, не Христина, а Крістіна. Яким має бути по батькові, коли цей Артьом виросте і в нього будуть свої діти?

Будуть Артьомовичі та Артьомівни. Слава Богу, що не Артьомовни. Аналогічно – Кіріловичі та Кірілівни. Можливо, Артьом і Кіріл у дорослому віці захочуть надати своїм іменам українського звучання і внесуть зміни в паспорт, але ніхто не може і не має права їх до цього примушувати.

• 6 •

Іванна з Тернопільської області: Мого хлопця звати Олег. Яким має бути кличний відмінок Олега? Досі є суперечки між тими, хто каже «Олеже», і тими, хто наполягає на «Олегу». Але природніше ж покликати хлопця «Олеже», бо «Олегу» – це давальний.

У §87 правопису зазначено, що правильні обидві форми: «Олегу» і «Олеже». Раніше форма Олеже вважалася застарілою, як «княже» замість «князю», проте зараз її відродили. Звучить дуже органічно і унеможливлює небажану омонімію в давальному та кличному відмінках.

• 7 •

Іван Петрович, Київ: Як правильно писати «Сектор Гази», «Сектор Газа», чи треба писати сектор з великої, адже це просто частина території: як область, район, регіон? «Цахал», «Цагал», «Цаал» – теж можна часто можна чути різне вимовляння назви Армії оборони Ізраїлю. То як все ж таки правильно українською.

Газа – це міська агломерація. Професорка Катерина Городенська в офіційній відповіді Інституту української мови подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа». Отже, правильно Сектор Гази.

ЦАХАЛ – це абревіатура, яку пишемо з літерою х згідно з §122 Українського правопису: у словах зі східних мов [h] і фонетично близькі до нього звуки передаємо буквою х.

• 8 •

Оксана з Києва: Ви розповіли про те, як писати Путіна Володимир чи Владімір, але є маса іноземних імен та прізвищ, які пишуться українською як завгодно. Приклад: Беньямін Нетаньягу чи Нетаньяху, чи Нетаніягу? Чим маємо керуватися, відтворюючи українською іноземні імена і прізвища?

Згідно з правилом передавання слів зі східних мов пишемо Нетаньяху. А керуватися повинні Українським правописом. Як передавати несловʼянські імена і прізвища, там розписано у двадцяти параграфах (III розділ «Правопис слів іншомовного походження», §121–140).

• 9 •

Анвар з Києва: Ви радите іншомовні слова, які латиною передаються літерою H, вимовляти через Г. А що робити з Аллахом – має бути Аллаг? Мусульмани категорично проти, щоби ми писали через «х», наполягають на «г». Носії арабської саме так і вимовляють Аллаг.

Ні, не Аллаг. Це ще одне запитання на правило, про яке ми згадали вище. Ми повинні керуватися правилами власної мови. У §122 правопису чітко зазначено, що у словах зі східних мов зберігається х: брахман, джихад, моджахед, ханум, харакірі, хіджаб, шахід, Аллах, Ахмед, Мухаммед, Сухроб, Хакім, Хаммурапі і т. ін.

• 10 •

Ольга Ігорівна: Наголос у числівника одинадцять у родовому відмінку на останньому складі чи ні?.

Так, на останньому: одинадцяти́. І одинадцятьо́х (від одинадцятеро).

• 11 •

Наталя Бичкова: Багато хто зараз використовує слово «срач», яке мені дуже не подобається. Як його можна замінити, щоб було таке саме за змістом?

«Срач» – це сленгове слово на позначення явища інтернет-культури. Але літературний відповідник я вам підібрала: свара. За тлумачним словником це незгода, конфлікт, суперечки. (Тоді як «сварка» – це синонім до «лайки».)

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

«Главком»

Читайте також:

Теги: українці українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка України сьогодні – це перехід на українську
Мовна карта знову розігрується Москвою
22 березня, 16:01
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
22 березня, 10:00
Гончаренко зауважив, що усі свої соцмережі веде українською мовою
Соратник Порошенка пояснив, чому продовжує користуватися російською мовою
14 березня, 15:29
Бригинець розповів, що «Територія А» змушувала виконавців знімати кліпи
«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад
20 березня, 10:24
Мовознавиця розповіла про правило девʼятки
«Чипси» чи «чіпси», «рилз» чи «рілз». Мовознавиця нагадала правило, яке часто забувають українці
22 березня, 19:05
Ольга Васильєва зауважила, що виступає за пошук відповідників лише для тих слів, які запозичені без потреби
Фідбек, контент, донейт, гейтер… Мовознавиця пояснила, які популярні англізми варто замінити
26 березня, 09:22
Мовознавиця: В англійській мові [h] – це саме глотковий звук, як і [г] в українській
«Гейтер» чи «хейтер», «лайфгак» чи «лайфхак». Мовознавиця пояснила, як українцям вимовляти англійську h
25 березня, 12:01
Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати імена росіян
Путін Владімір чи Володимир? Мовознавиця пояснила, як треба писати імена росіян
23 березня, 19:30
Васильєва: Мешканці Сум – не сумчани, а сумці або сумʼяни
Сумчани, сумці чи сумʼяни? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жителів Сум та інших українських міст
27 березня, 08:46

Інтерв'ю

Чим замінити слово «срач»? Десять запитань до мовознавиці
Чим замінити слово «срач»? Десять запитань до мовознавиці
Ірина Ключковська: Українці в Росії – це велика трагічна сторінка винищення
Ірина Ключковська: Українці в Росії – це велика трагічна сторінка винищення
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает»
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает»
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
Чи треба писати Путіна з маленької літери? Десять актуальних запитань до мовознавиці
Посол Олег Шамшур: Путін застосовує до Трампа прийоми радянської дипломатії
Посол Олег Шамшур: Путін застосовує до Трампа прийоми радянської дипломатії
«Ганя хоче спати з Ганею? Нічого страшного!» Інтерв'ю з найпопулярнішим онлайн-священником України
«Ганя хоче спати з Ганею? Нічого страшного!» Інтерв'ю з найпопулярнішим онлайн-священником України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
24K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
23K
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
22K
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
12K
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я

Новини

Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Сьогодні, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Сьогодні, 08:15
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua