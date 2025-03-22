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«Чипси» чи «чіпси», «рилз» чи «рілз». Мовознавиця нагадала правило, яке часто забувають українці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Чипси» чи «чіпси», «рилз» чи «рілз». Мовознавиця нагадала правило, яке часто забувають українці
Мовознавиця розповіла про правило девʼятки
колаж: glavcom.ua

Ольга Васильєва нагадує: «Згідно з правилом девʼятки, в запозичених словах після девʼяти приголосних слід писати «и», а не «і»

В українській мові діє правило дев’ятки, згідно з яким у запозичених словах після дев’яти приголосних («д», «т», «з», «с», «ц», «ч», «ш», «ж», «р») слід писати «и», а не «і». Саме тому правильно казати «чипси», «стрим», «рилз». Про це у рубриці «Главкома» «Мовне питання» зауважила філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва.

У мовців часто виникає питання: чому «чипси», але «чіпати», «стрим», але «стрімко». Мовознавиця пояснює, що не варто порівнювати іншомовні запозичення з українськими словами.

«Поставлю зустрічне запитання: чому «позиція», але «позіхати»? Чому «директор», але «дірка»? Чому «джинси», але «бджілка»? Чи писатимемо «позіція», «діректор», «джінси»? Не треба проводити паралель між іншомовними та українськими словами. Звісно, українець здатен вимовляти й помʼякшено, але наша мова більш тверда, ніж мʼяка: Кирило, а не Кіріло; командир, а не командір; квартира, а не квартіра. Потрібно просто прийняти цю мовну традицію», – зауважила Ольга Васильєва.

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. 

До слова, письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» – це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.

Запитання для Ольги Васильєвої про слововжиток та правопис можна надсилати на електронну пошту [email protected] з темою листа «Мовне питання».

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Теги: мовознавець українська мова Ольга Васильєва

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«Чипси» чи «чіпси», «рилз» чи «рілз». Мовознавиця нагадала правило, яке часто забувають українці
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