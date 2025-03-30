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«Сектор Гази» чи «Сектор Газа»? Мовознавиця пояснила, як українською правильно

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Сектор Гази» чи «Сектор Газа»? Мовознавиця пояснила, як українською правильно
Газа – це міська агломерація, пояснила мовознавиця
фото: glavcom.ua

Васильєва називає параграфи українського правопису, які пояснюють ключові «близькосхідні»  мовні дилеми

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно писати топонім «Сектор Гази», а також назву Армії оборони Ізраїлю.

«Газа – це міська агломерація. Професорка Катерина Городенська в офіційній відповіді Інституту української мови подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа». Отже, правильно Сектор Гази.

ЦАХАЛ – це абревіатура, яку пишемо з літерою х згідно з §122 Українського правопису: у словах зі східних мов [h] і фонетично близькі до нього звуки передаємо буквою х», – розповіла Ольга Васильєва.

За словами мовознавиці, у §122 правопису чітко зазначено, що у словах зі східних мов зберігається х: брахман, джихад, моджахед, ханум, харакірі, хіджаб, шахід, Аллах, Ахмед, Мухаммед, Сухроб, Хакім, Хаммурапі і т. ін.

Також, згідно з правилом передавання слів зі східних мов пишемо Нетаньяху. А керуватися повинні Українським правописом. Як передавати несловʼянські імена і прізвища, там розписано у двадцяти параграфах (III розділ «Правопис слів іншомовного походження», §121–140).

Раніше літературна редакторка Ольга Васильєва розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Також філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва нагадала, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. 

До слова, філологиня Ольга Васильєва зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

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Теги: українці сектор Гази правопис Ольга Васильєва

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