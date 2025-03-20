«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад

Продюсер визнав: у хіт-параді «Території А» було чимало російськомовних композицій

Цього року легендарному музичному хіт-параду «Територія А» виповнюється 30 років. За час свого існування він став головним майданчиком для української музики 90-х, однак довкола нього досі побутує чимало міфів. Один із найпоширеніших – нібито проєкт транслював виключно україномовний контент. Ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив в інтерв'ю «Главкому», що насправді до ефіру потрапляли й російськомовні пісні українських артистів.

«Ми не могли робити хіт-парад з музики, якої не існує. Тобто, ми змушені були робити хіт-парад з тією музикою, яку створювали музиканти – і російськомовною у тому числі. Але жодного кліпу, до зйомок якого була причетна «Територія А», не було знято на російськомовну пісню, вони всі були виключно україномовні. Ми намагалися це стимулювати по повній програмі», – розповів продюсер.

Бригинець пояснив, що всі кліпи на україномовні пісні одразу запускали в хіт-парад. Однак, коли такої музики не вистачало для повноцінного наповнення, доводилося додавати й російськомовні треки. Хіт-парад працював за принципом «10 мінус 2», тобто з десяти кліпів два вибували за результатами голосування, а на їхнє місце заходили нові. За його словами, для стабільного функціонування проєкту в Україні мало би створюватися близько 100 кліпів на рік.

«Такої можливості не було. Спочатку ми тому ми починали спочатку «5 мінус 1», потім, коли ми включились в процес допомоги музикантам, перейшли на принципу «10 мінус 2». Що стосується російськомовних треків, так вони з'являлися і, як правило, в більшості випадків дуже швидко залишали хід-парад, тому що за них ніхто не голосував. Проте без них ми не могли обійтись суто математично», – зауважив ексдиректор мистецького каналу «Територія А».

Олександр Бригинець зазначив, що на початку співпраці він відкрито пояснював виконавцям: якщо їхні пісні будуть українською мовою, вони отримають підтримку, а якщо ні – співпраця неможлива. Він також розповів, що до роботи з «Територією А» гурт «АкваВіта» та Юрко Юрченко виконували пісні російською, але згодом перейшли на українську. Перші тексти для них писав особисто він.

«Крім того, «Територія А» змушувала виконавців знімати кліпи, тому що кліпмейкерство, як такого, на той момент не існувало. Так, на якихось каналах щось показували – як правило, це були відео з концертів. Відбувався великий концерт, там знімали якихось артистів, і ці артисти отримували на касетках свої відео і ходили по каналах, просили його показати.

До нас теж приходили з цими касетками. Я казав: «Це не кліп, це просто зйомка з концерту. А треба зробити кліп». І тоді вони шукали режисерів, аби зробити щось, що схоже на кліпи. Звісно, що багато кліпів були дуже примітивними, але – в порівнянні з чим? З російськими кліпами, тому що в Росії був потужний шоу-бізнес. Там вони конкурували між собою, заробляли мільйони. А у нас був простий, не дуже рентабельний бізнес. Локальні румунські чи польські артисти теж знімали дуже прості кліпи», – розповів продюсер.

Бригинець зауважив, що якість кліпів була ще одним предметом критики «Території А». Проте, на його думку, важливо враховувати фінансові можливості артистів: виконавець, який заробляє $1 тис. за концерт, не може створити кліп на тому ж рівні, що й артист із гонорарами $30 тис., як це було в Росії. «Тим паче, коли у артиста один концерт на тиждень, в кращому випадку, а в Росії – великі тури. Не буває, щоби маленький бізнес з маленькою кількістю грошей продукував такі самі кліпи, як великий шоу-бізнес з великою кількістю грошей».

Зауважимо, що агенція «Територія А» існує і нині. Вона реалізує культурні проєкти на кошти Українського культурного фонду, проводить благодійні заходи, серед яких щорічне вшанування Героїв Небесної Сотні і усього Небесного Воїнства «Ангели памʼяті», акції вшанування жертв Голодомору «Свічка памʼяті», знімає «Територію РіздвА» до зимових свят, а також оприлюднює архів «Території А» на своїх сторінках у соцмережах.

До слова, «Главком» оприлюднив 20 найпопулярніших пісень України за 2024 рік. Безумовним лідером став трек Teresa & Maria. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna «Я тобі брехала» і «Знайди мене».