Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бригинець розповів, що «Територія А» змушувала виконавців знімати кліпи
фото: Вікіпедія

Продюсер визнав: у хіт-параді «Території А» було чимало російськомовних композицій

Цього року легендарному музичному хіт-параду «Територія А» виповнюється 30 років. За час свого існування він став головним майданчиком для української музики 90-х, однак довкола нього досі побутує чимало міфів. Один із найпоширеніших – нібито проєкт транслював виключно україномовний контент. Ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив в інтерв'ю «Главкому», що насправді до ефіру потрапляли й російськомовні пісні українських артистів.

«Ми не могли робити хіт-парад з музики, якої не існує. Тобто, ми змушені були робити  хіт-парад з тією музикою, яку створювали музиканти – і російськомовною у тому числі. Але жодного кліпу, до зйомок якого була причетна «Територія А», не було знято на російськомовну пісню, вони всі були виключно україномовні. Ми намагалися це стимулювати по повній програмі», – розповів продюсер.

Бригинець пояснив, що всі кліпи на україномовні пісні одразу запускали в хіт-парад. Однак, коли такої музики не вистачало для повноцінного наповнення, доводилося додавати й російськомовні треки. Хіт-парад працював за принципом «10 мінус 2», тобто з десяти кліпів два вибували за результатами голосування, а на їхнє місце заходили нові. За його словами, для стабільного функціонування проєкту в Україні мало би створюватися близько 100 кліпів на рік.

«Такої можливості не було. Спочатку ми тому ми починали спочатку «5 мінус 1», потім, коли ми включились в процес допомоги музикантам, перейшли на принципу «10 мінус 2». Що стосується російськомовних треків, так вони з'являлися і, як правило, в більшості випадків дуже швидко залишали хід-парад, тому що за них ніхто не голосував. Проте без них ми не могли обійтись суто математично», – зауважив ексдиректор мистецького каналу «Територія А».

Олександр Бригинець зазначив, що на початку співпраці він відкрито пояснював виконавцям: якщо їхні пісні будуть українською мовою, вони отримають підтримку, а якщо ні – співпраця неможлива. Він також розповів, що до роботи з «Територією А» гурт «АкваВіта» та Юрко Юрченко виконували пісні російською, але згодом перейшли на українську. Перші тексти для них писав особисто він.

«Крім того, «Територія А» змушувала виконавців знімати кліпи, тому що кліпмейкерство, як такого, на той момент не існувало. Так, на якихось каналах щось показували – як правило, це були відео з концертів. Відбувався великий концерт, там знімали якихось артистів, і ці артисти отримували на касетках свої відео і ходили по каналах, просили його показати.

До нас теж приходили з цими касетками. Я казав: «Це не кліп, це просто зйомка з концерту. А треба зробити кліп». І тоді вони шукали режисерів, аби зробити щось, що схоже на кліпи. Звісно, що багато кліпів були дуже примітивними, але – в порівнянні з чим? З російськими кліпами, тому що в Росії був потужний шоу-бізнес. Там вони конкурували між собою, заробляли мільйони. А у нас був простий, не дуже рентабельний бізнес. Локальні румунські чи польські артисти теж знімали дуже прості кліпи», – розповів продюсер.

Бригинець зауважив, що якість кліпів була ще одним предметом критики «Території А». Проте, на його думку, важливо враховувати фінансові можливості артистів: виконавець, який заробляє $1 тис. за концерт, не може створити кліп на тому ж рівні, що й артист із гонорарами $30 тис., як це було в Росії. «Тим паче, коли у артиста один концерт на тиждень, в кращому випадку, а в Росії – великі тури. Не буває, щоби маленький бізнес з маленькою кількістю грошей продукував такі самі кліпи, як великий шоу-бізнес з великою кількістю грошей».

Зауважимо, що агенція «Територія А» існує і нині. Вона реалізує культурні проєкти на кошти Українського культурного фонду, проводить благодійні заходи, серед яких щорічне вшанування Героїв Небесної Сотні і усього Небесного Воїнства «Ангели памʼяті», акції вшанування жертв Голодомору «Свічка памʼяті», знімає «Територію РіздвА» до зимових свят, а також оприлюднює архів «Території А» на своїх сторінках у соцмережах.

До слова, «Главком» оприлюднив 20 найпопулярніших пісень України за 2024 рік. Безумовним лідером став трек Teresa & Maria. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna «Я тобі брехала» і «Знайди мене». 

Читайте також:

Теги: музика мова українська мова співачка співак пісня Олександр Бригинець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп у Конгресі, 5 березня 2025 рік
Виступ Трампа перед Конгресом. Що лякає більше всього?
5 березня, 15:33
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
23 лютого, 13:58
Фронтмен «1914» емоційно відреагував на рішення Міністерства культури
Мінкульт не випустив відомий львівський гурт у євротур
27 лютого, 09:13
Трамп підписав указ про визначення англійської як офіційної мови США
Англійську мову оголошено офіційною у США вперше в історії країни
2 березня, 22:02
Меган Джовон Рут Піт одягла екстравагантну зелену напівпрозору сукню
Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу
4 березня, 16:16
Віра Фарміга заспівала «Червону руту»
Голлівудська акторка виконала «Червону руту» на концерті в Нью-Йорку (відео)
12 березня, 18:35
Українці подають скарги до мовного омбудсмена, якщо чують російську музику у громадських місцях
Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг
17 березня, 21:20
Зібров підтримав Пивоварова на премʼєрі кліпу
«Він – моя муза»: Пивоваров засвітився із Зібровим та зробив зізнання
18 березня, 11:27
Гурт «Бумбокс» перебуває в закордонному турі
Гурти «Без обмежень» і «Бумбокс» отримали статус критично важливих підприємств
18 березня, 14:31

Шоу-біз

Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні
Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні
«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад
«Території А» – 30. Бригинець розвіяв один із найбільших міфів про легендарний хіт-парад
Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину
Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину
Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо
Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
32K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
21K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
15K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС
7831
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua