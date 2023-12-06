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Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців
За словами Васильєвої, суттєвою проблемою для українців є слова «відтак» і «наразі», вжиті у невідповідних значеннях
фото з відкритих джерел

Навіть журналісти часом не розуміють значення слова «відтак»

Найбільше помилок українці роблять у словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва.

Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Суттєвою проблемою також є слова «відтак» і «наразі», вжиті у невідповідних значеннях. «Відтак» вживають у значенні «отже», хоча воно означає «після того як», а «наразі» вживають у значенні «зараз», хоча воно означає «поки що», – пояснила Васильєва.

Нагадаємо, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що суспільству потрібно перестати сприймати індивідуальне мовлення людей, як виступ диктора на телебаченні та мовлення людей, що намагаються перейти на українську як мовлення вчительки української мови.

Як наголошує письменник, мова з’явилася для порозуміння, а не для відповідності алгоритмізованому стандарту. За його словами, українцям не варто виправляти людей, якщо вони про це не просили.

Також письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що потрібно карати за порушення мовного законодавства у першу чергу шкільних вчителів, університетських викладачів, тренерів у спортивних школах та всі професії формату «людина-людина».

За словами блогера, Україні не вистачає ефективних інструментів притягнення до відповідальності людей, котрі порушують мовне законодавство. Письменник вважає, що мовна проблема існує й через повну відсутність культурної політики в Україні.

Раніше зірка «Довбуша», актор Олексій Гнатковський пояснив, чому українська мова та культура важлива під час війни. Як наголосив актор, на відміну від українців мова для росіян «завжди на часі».

До слова, Васильєва заявила, що росіяни дійсно не можуть вимовити українських звуків, і не тільки свистячих.

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Теги: мова українська мова українці Ольга Васильєва

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