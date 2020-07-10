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    Йосип Зісельс оцінив вимогу євреїв змінити вимогу закону про освіту про навчання українською

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    Мовою викладання у єврейській школі і у всіх повинна бути українська - Йосип Зісельс оцінив вимогу євреїв змінити вимогу закону про освіту про навчання українською
    Мовою викладання у єврейській школі і у всіх повинна бути українська

    «Британські євреї розмовляють англійською, французькі – французькою…»

    Мовою викладання в єврейській школі й у всіх повинна бути українська. Про це зазначив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

    «В ті часи, коли я займався відродженням єврейського життя, мене питали, як я думаю: на якій мові будуть розмовляти євреї в Україні через 50 років? На івриті чи на ідиші? Я відповідав – вони розмовлятимуть українською. Адже я бачив, що британські євреї розмовляють англійською, французькі – французькою і т.д. І це є ознакою сучасності. Євреї такі ж громадяни, як і інші і повинні розмовляти державною мовою», - заначив Зісельс.

    Він згадав чудових єврейських письменників, які писали чудовою українською. «Нещодавно пішов з життя один з найкращих українських поетів Мойсей Фішбейн. Останні місяці я займався його справами і доглядом за ним. Збирав гроші йому на ліки», - розповів Зісельс.

    «Та й у мене, як російськомовного єврея, українська не є рідною мовою. А з 1990 року я збираю колекцію євреїв, які зі мною розмовляють виключно українською мовою», – зазначив він.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

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