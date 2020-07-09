Працівники магазину відмовилися розмовляти українською мовою з дружиною нардепа



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Адміністраторка магазину OYSHO Анастасія відмовляється говорити з покупцями українською мовою Фото: Наталка Фіцич, Facebook

Наталка Фіцич написала заяву директору магазину

Дружину народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, тележурналістку Наталку Фіцич відмовилися обслуговувати українською мовою у магазині OYSHO у ТРЦ SkyMall. Це сталося сьогодні, 9 липня.

Про інцидент Фіцич повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«На ввічливе прохання говорити зі мною українською продавець Анастасія відмовилась, мотивуючи тим, що не мусить підлаштовуватись під клієнта! Адміністраторка, також Анастасія, теж відмовилась говорити українською. Ще й заявила мені, що я неправильно роблю, наполягаючи на обслуговуванні державною мовою», - розповіла Фіцич.

Вона написала заяву на директора магазину, але відповіді поки що не отримала.

Як відомо, наразі Велика палата Конституційного суду України розглядає справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Зазначимо, що напередодні мовним омбудсменом став один із співавторів закону про мову.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.

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