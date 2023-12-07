На Київщині оголошено І рівень небезпеки

8 грудня в регіоні на дорогах спостерігатиметься ожеледиця

На Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«За попередженням Укргідрометцентру, 8 грудня в регіоні на дорогах спостерігатиметься ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

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«Будьте уважні й обережні під час пересування вулицями та дорогами», – додали в КОВА.

Раніше повідомлялося, що Україну накриють ще два нові циклони. Перший принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

Нагадаємо, завтра, 8 грудня, Україну накриє сніг, проте вже невдовзі варто чекати потепління.