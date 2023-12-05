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Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом наступних днів в Україні переважатиме холодна погода

У вівторок, 5 грудня, в Україні опадів не передбачається, проте буде морозно. Найхолодніше буде у західних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.  

Погоду в Україні продовжує визначати антициклон Dunja.

Протягом найближчої ночі очікується -5...-10 °C, а вдень -1...-5 °C. У західних регіонах -9...-14 °C. На дорогах триматиметься ожеледиця.

У Києві 5 грудня також без опадів. Вдень температура становитиме -1...-3 °C, а вночі опуститься до -6...-8 °C.

Протягом наступних днів в Україні переважатиме стримано холодна погода. Лише від середини тижня антициклон Dunja пройде і зʼявляться опади.

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Теги: снігопад Наталка Діденко зима погода

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