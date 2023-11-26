Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада

Синоптики попереджають про складні погодні умови

У неділю, 26 листопада, погода в Україні погіршиться. Майже по всій країні очікується дощі та сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики попереджають про складні погодні умови. У східних та південно-східних областях очікується дощ. У Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях пройдуть мокрий сніг, дощ та ожеледь. На Одещині, Черкащині та Чернігівщині очікуються сильні снігопади. Вдень на Київщині та деяких частинах Вінниччини можливі хуртовини та снігові замети. На заході та в Житомирській області очікується невеликий сніг. Вночі в більшості північних регіонів опадів не передбачається.

Пориви вітру у нічний час у південних та більшості центральних областей, а також вдень у всій Україні досягатимуть 15-22 м/с. Місцями очікуються шквали до 25 м/с. На Одещині та Миколаївщині очікується більше вітру – 28-30 м/с.

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Крім того, на акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с. Висота хвиль становитиме 20-30 дм. А вдень 26 листопада та вночі 27 листопада – до 30-50 дм.

Температура повітря в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі та вдень становитиме 0-5° морозу. У Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях термометри покажуть від 2° морозу до 3° тепла, а в східних та південно-східних областях - 1-6° тепла. Вдень в більшості областей України очікується від 8° до 13° тепла.

На Київщині вночі синоптики опадів не прогнозують. Втім, вже вдень буде значний сніг та хуртовини. На дорогах – ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а місцями в області – 25 м/с.

В Київській області температура повітря протягом доби буде від 0 до 5° морозу. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу.