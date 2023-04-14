Хмарно з проясненнями та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Найбільш контрастні показники температури повітря фіксуватимуть в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла
В Україні, 14 квітня, очікється хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, однак подекуди туман. Температура повітря прогріється вдень до комфортних показників, що вкотре нагадуватимуть українцям про прихід весни.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, вночі і на Київщині невеликий дощ, у східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі.
На решті території без істотних опадів. У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.
У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.
В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.
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