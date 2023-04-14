Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно з проясненнями та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 14 квітня
емпература повітря прогріється вдень до комфортних показників, що вкотре нагадуватимуть українцям про прихід весни
фото з вільних джерел

Найбільш контрастні показники температури повітря фіксуватимуть в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла

В Україні, 14 квітня, очікється хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, однак подекуди туман. Температура повітря прогріється вдень до комфортних показників, що вкотре нагадуватимуть українцям про прихід весни.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, вночі і на Київщині невеликий дощ, у східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі.

На решті території без істотних опадів. У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.


Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.

Теги: прогноз погоди Україна Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони затвердило склад антикорупційної ради (список)
Міноборони затвердило склад антикорупційної ради (список)
11 квiтня, 08:07
Витік секретних даних може негативно вплинути на можливість США збирати інформацію в Росії
Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
9 квiтня, 01:33
Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів
Київ завершує опалювальний сезон: Кличко назвав дату
5 квiтня, 12:25
Ексречниця ДПСУ вирішила прилаштуватися за кордоном
Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»
2 квiтня, 14:06
У Південно-Африканській Республіці меседжі російської пропаганди найбільше присутні у риториці офіційних осіб
Посол у ПАР розповіла, як Україну оббріхують в Африці
31 березня, 20:25
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
31 березня, 19:05
Словаччина передала Україні перші МіГ-29
Словаччина передала Україні перші МіГ-29
23 березня, 15:31
Сі вмовлятиме Путіна прийняти китайський «мирний план»?
Чому Сі Цзіньпін їде в Росію
19 березня, 16:15
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
16 березня, 11:39

Суспільство

Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити
Хмарно з проясненнями та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Хмарно з проясненнями та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 14 квітня
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
Відомий виробник смартфонів потрапив до переліку спонсорів війни
Відомий виробник смартфонів потрапив до переліку спонсорів війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
17K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
16K
Розсекречені документи: розвідка США назвала втрати у війні
15K
Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою
12K
Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину
12K
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа)

Новини

Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявили небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26
Росіяни запасаються юанями замість рублів
Вчора, 17:03

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту