Грози та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 25 квітня

В деяких регіонах України, 25 квітня, на зміну теплій сонячній погоді прийдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами

У західних та східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози

В деяких регіонах України, 25 квітня, на зміну теплій сонячній погоді прийдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

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Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Мінлива хмарність. У західних та східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози. На решті території України без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°. На високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° вище нуля.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний , 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 15-20° з позначкою плюс.

У столиці вночі 6-8°, вдень 17-19° тепла.

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25 квітня в православному календарі, сьогодні, день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського. У цей день не варто прибирати в будинку чи навіть просто розкладати речі, вважається, що таким чином можна потривожити домовика.