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Похмуро й дощі: прогноз погоди на 5 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Похмуро й дощі: прогноз погоди на 5 квітня
Лише на північному сході сьогодні не очікується істотних опадів
фото: Pixabay

У Житомирській та Вінницькій областях випаде значний мокрий сніг

У середу, 5 квітня, погода в Україні буде хмарною. У більшості регіонів дощитиме, подекуди випаде мокрий сніг. Температура повітря в країні коливатиметься від 10° морозу вночі до 18° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях очікується помірний, а в Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг. На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. Температура вночі становитиме 0-5° морозу (на Вінниччині 0-5° тепла). Удень очікується 0-5° тепла, а на Закарпатті до 9° вище нуля. У Карпатах випаде сніг, температура вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень – 0-5° морозу.

На решті території дощитиме, на північному сході – без істотних опадів. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у південній частині – до 10°. Удень очікується 13-18°, у Київській, Черкаській, Одеській областях стовпчики термометра вкажуть 7-12°.

Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних та південних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Похмуро й дощі: прогноз погоди на 5 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно й дощитиме.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень прогріється до 7-12°. У Києві вночі очікується 3-5° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 8-10°.

Теги: прогноз погоди дощ весна

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