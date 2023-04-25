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25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В православному календарі, сьогодні, день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського
фото з вільних джерел

Не варто прибирати в будинку чи навіть просто розкладати речі, вважається, що таким чином можна потривожити домовика

25 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день поріднених міст, Міжнародний день делегата, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК та Всесвітній день боротьби проти малярії. В православному календарі, сьогодні, день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського.

Всесвітній день поріднених міст

Подія була започаткована 1963 року і припадає на останню неділю квітня. 28 квітня 1957 року у Франції була створена Всесвітня федерація поріднених міст.

Ця неурядова організація займалася підтриманням ідеї міст-побратимів і встановленням доброзичливих відносин між населеними пунктами.

Міжнародний день делегата

Молоде свято, яке було започатковане ООН 2015 року. Дату святкування обрали невипадково.

Саме цього дня 1945 року відбулася вирішальна та найчисельніша конференція з метою створення Організації Об'єднаних Націй.

Всесвітній день пінгвінів

Дату святкування обрали на честь початку міграції цих птахів на північ з метою продовження роду. Пінгвіни відносяться до родини птахів, що не літають, але вміють гарно плавати. Найбільше їх в Антарктиці, де вони живляться дрібними морепродуктами.

Головна мета свята полягає в привернені уваги людства до важливості збереження пінгвінів як тваринного виду, наголошені на загрозі їх зникнення, яка багато в чому спричинена людською діяльністю.

Міжнародний день ДНК

Дату святкування обрали на честь публікування в британському журналі Nature інформації про відкриття макромолекули ДНК (відбулося це 1953 року).

Вперше свято пройшло 2003 року. В молекулярній структурі ДНК зберігається генетична інформація. Завдяки виявленню спіралі ДНК вчені змогли встановити спадкові зв'язки, продукувати технології генної інженерії та знаходити генетичні ризики.

Всесвітній день боротьби проти малярії

Подія була започаткована 2007 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

А дату обрали на честь Дня боротби з малярією в Африці. Малярією називають серйозне паразитарне захворювання, яке передається через самок малярійних комарів. Воно викликає сильний головний біль, лихоманку, анемію, криваву діарею тощо.

День пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського

Жив він у VIII столітті і жителі міста Парія вирішили поставити його на єпископську кафедру, адже він відрізнявся благочестивістю й добротою. Мудро розпоряджався Василій своєю владою.

Тоді виникла на цих територіях іконоборська єресь. Але Василій відмовився знищити ікони в своїй кафедрі. 754 року було скликано Собор, на якому підписали так званий "Несправедливий сувій", який передбачав знищення всіх ікон.

Василій не спілкувався з єретиками, намагався навіть заборонити їм вхід до своєї єпархії. За це його вирішили суворо покарати. Він пережив гоніння, лиха, біди. Але до кінця свого життя залишався вірним Господу.

Прикмети 25 квітня

  • В березі багато соку – влітку чекайте на велику кількість дощів.

  • Холодно вранці і сухо вдень – до посушливого літа.

  • Дощить – на дощовий початок травня.

Що завтра не можна робити

Не варто прибирати в будинку чи навіть просто розкладати речі, вважається, що таким чином можна потривожити домовика. Небажано пити протічну воду, вона може забрати ваші сили.

Що можна робити завтра

Помоліться святому Василію про здоров'я і допомогу в усіх справах. Дуже важливо перестелити ліжко, адже вважається, що спати на несвіжих простирадлах – до хвороби.

Іменини

Давид, Василь, Іван, Ярослав, Ісаак.

Теги: свята традиції

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