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«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
Голод Росія використовувала як один з основних елементів тортур 
фото з відкритих джерел

Годували вкрай погано, усі полонені втратили від 70 до 25 кг 

Усі військовополонені, з якими спілкувався після звільнення уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, розповідали про жахливі умови у полоні. Про це омбудсмен розповів у розмові з «Главкомом».

«Звісно, не було дотримано жодних юридичних моментів – ні визнання й надання їм статусу полоненого, ні надання прав, які для захоплених у полон осіб передбачає Женевська конвенція. Наших полонених пропускали крізь стрій людей, які їх били гумовими кийками. Коли ці кийки ламалися, брали вже дерев'яні палиці й продовжували бити. Українців змушували тримати голову увесь час нахиленою вниз, називали це «удочки вниз». Якщо хтось піднімав голову – били», – розповідає Лубінець.

Годували бранців вкрай погано, води давали теж обмаль.

«Я спілкувався з хлопцем, який під час полону втратив 60 кг, інший – 70, – каже омбудсмен. – Найменша втрачена вага – 25 кг, цей військовий дуже невисокий на зріст і сказав, що завжди вважав себе худорлявим та навіть не уявляв, що може втратити ще стільки ваги. Ми можемо впевнено казати, що голод Росія використовувала як один з основних елементів тортур». 

Крім того, раніше Лубінець розповів про знущання та нелюдські умови утримування українських військовополонених. Лубінець розповів, що наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти. За словами омбудсмена спання на бетоні без матраців чи хоча б ковдр у російському полоні було «загальною практикою».

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

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