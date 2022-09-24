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Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі
21 вересня з російського полону було звільнено п’ять командирів «Азова»
фото з відкритих джерел

Туреччина розкрила, як обговорювався список на обмін полоненими

Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин розповів про те, як відбувалось узгодження списків на обмін командирів «Азова». Про це повідомляє CNN Türk.

За словами речника, спочатку в списку на обмін, за яким у результаті обміняли п’ятьох командирів «Азова», було 15 імен, але узгодити його не вдалося.

«Наш президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну. – Ред.), ми близько 3-3,5 місяці обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменах. Той список не дійшов до Львова (зустріч Зеленського та Ердогана у Львові 18 серпня. – Ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни», – сказав Калин.

Він зазначив, що цей список на обмін обговорювався і до візиту президентів у Львів, йшлося про нього і під час зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.

Калин також відзначив конструктивну позицію української сторони та важливу роль Національної розвідувальної організації Туреччини у процесі обміну.

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган Туреччина росія Україна Азов обмін полоненими

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