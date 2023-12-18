Ярош назвав найгірший сценарій для України у 2024 році

Екслідер «Правого сектору» розповів, яким чином РФ може примусити Україну до перемовин

Найнегативнішим сценарієм для України є прорив фронту у певних місцях, оточення деяких угрупувань та подальший примус нашої країни до перемовин. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» заявив командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош.

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«Мені не віриться, у всякому випадку, що вони (росіяни, – Ред.) здатні знову захопити Дніпро, Харків, Київ. Але примусити нас до якихось певних територіальних втрат за рахунок поразки наших збройних сил на якихось певних ділянках, ну такі спроби у всякому випадку можливі», – зазначив екслідер «Правого сектору».

Після цього, за словами Яроша, відбудеться примус «всім світом» України до перемовин на невигідних умовах. Він також прокоментував, чи можливий вихід окупантів на адміністративні кордони Донецької області та їхня подальша заява про досягнення «цілей СВО».

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«Мені здається, що у них немає зараз, у всякому випадку сил для захоплення оцієї агломерації від Слов’янська до Костянтинівки, Торецька, вони навіть Авдіївку взяти не можуть. Тому я думаю, що це не дуже реальний сценарій в найближчій перспективі, найближчі півроку», – вважає колишній нардеп.

Ярош підкреслив, що багато чого буде залежати від допомоги наших партнерів.

Нагадаємо, Дмитро Ярош зауважив, що деякі заявлені попередньо цілі від військового та політичного керівництва на літньо-осінню компанію не виконані. Проте за останні шість місяців український народ та Сили оборони мають неабиякі досягнення.

Раніше Дмитро Ярош заявив, що вважає генерала Валерія Залужного гідним Головнокомандувачем Збройних Сил України, проте закликав українців не вважати воєначальника «кумиром».