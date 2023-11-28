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СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі
За координатами колаборантки окупанти завдавали прицільні повітряні удари дронами-камікадзе
фото: СБУ

Колаборантці загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі 

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі учасницю агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Зазначається, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.

Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі. Наразі затримано третю фігурантку – за її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «шахед».

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Telegram-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами. Зловмисниця через анонімний чат у месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру ГРУ Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про їхні наслідки. Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.

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Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року. У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах, одним з яких виявився доктор філософії. За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Теги: окупанти СБУ Одеса жінка державна зрада

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