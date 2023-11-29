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Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави доручив збільшити кількість ремонтних бригад для відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський сьогодні весь день провів у південних областях. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Спочатку – Одеса й область, потім – Миколаїв, потім – Херсон. Багато питань, майже всі – про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей. Одеса – нарада з військовими. ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати всім, хто захищає регіон, і працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони», – сказав він.

Під час візиту на південь президент передав державні нагороди для воїнів, які відзначилися найбільше. А також провів детальну нараду з керівниками всіх тих областей, які найбільше постраждали від удару негоди. – «Це й Одеська область, і Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Київська. Доповідали урядовці – міністри внутрішніх справ, енергетики, інфраструктури. Я дякую кожному й кожній, хто цими днями працював, щоб відновити рух на дорогах, щоб відновити подачу електрики. Усі рятувальники ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, комунальні служби – дякую всім вам».

Крім того, Зеленський повідомив, що доручив збільшити кількість ремонтних бригад і техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою.

«Дуже важливо, щоб і кількість «Пунктів незламності» в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації – чи то погодної, чи то безпекової. Щодо постачання тепла в Одесі. Є готовність обласної влади допомогти місту з усім, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду», – додав глава держави.

Президент також відвідав сьогодні центр допомоги переселенцям. Зокрема, наших громадян, які були евакуйовані із сектора Газа. – «Миколаїв. Зустріч із нашими данськими друзями, які працюють у місті над відновленням. Реально дієвий патронат, про який ми домовилися – Україна й Данія. Були й представники дипломатичного корпусу – тих країн, яких ми запросили приєднатися до програм відновлення, до програм патронату. Я дякую за таку увагу до України, за таку віру в Україну».

Зустрівся Зеленський і з студентами та студентками трьох Миколаївських вишів.

«Ми робимо все, щоб уся наша держава, усі наші люди стали міцнішими й завжди були вільними. І, нарешті, Херсон. Захист міста, захист області. Місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані. Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що необхідно. Погодили цілі. Чітко бачимо й пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання. Я дякую всім, хто дбає про нашу державу, наших людей! Дякую тобі, Одесо, Миколаєве, Херсоне. Дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу! Слава Україні!», – завершив глава держави.

Нагадаємо, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Володимир Зеленський Одещина Миколаївщина Херсонщина

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