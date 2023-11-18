Росія готує «Майдан-3»: Ярош спрогнозував, чи це реально

Ярош вважає, що загрози проросійського путчу, на цей день, в Україні немає

Майдан в Україні – явище природнє, а не інспіроване та штучне

Росія може тішити себе ілюзією і далі розпрацьовувати сценарії внутрішньої дестабілізації в Україні, але нічого у наших ворогів не вийде Таку думку командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош висловив у своєму Facebook.

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За словами Яроша, «корисних ідіотів», тобто колаборантів, в Україні вдосталь, однак їхній вплив на ситуацію мінімальний і ніколи не буде визначальним.

«Майдан в Україні – явище природнє, а не інспіроване та штучне; Майдан – це боротьба за Свободу Нації, а не підігрування всякій…, – пояснив військовий.

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До того ж, каже Ярош, українські націоналісти та патріоти – єдині, хто може, при загрозі національній безпеці, зробити будь-які рухи стосовно зміни влади. І у переважній більшості, цей «революційний елемент» нині задіяний у боротьбі проти російських загарбників – або на фронті, або у допомозі фронту.

«Жодної потреби у зміні політичної влади в Україні, під час Війни за Незалежність, на цьому її етапі, не існує. Вважаю, що загрози проросійського путчу, на цей день, в Україні немає. Треба менше слухати ворогів, а більше всім громадянам нашої Великої Держави працювати на перемогу», – резюмував військовий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

Раніше Зеленський попереджав, що Росія готується до зими. Ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.