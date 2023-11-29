Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»

«Ваше зачарування Валерієм Федоровичем, при якихось негараздах на фронті, з обʼєктивних причин, може перетворитися на велике розчарування»

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош заявив, що вважає генерала Валерія Залужного гідним Головнокомандувачем Збройних Сил України, проте закликав українців не вважати воєначальника «кумиром». Про це Ярош написав у Facebook.

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Військовослужбовець наголосив, що завжди підтримував Залужного. Водночас він застеріг від надмірного возвеличення Головнокомандувача. «Дуже прошу своїх співвітчизників не творити собі чергового «кумира».

Бо, ваше зачарування Валерієм Федоровичем, при якихось негараздах на фронті, з обʼєктивних причин, може перетворитися на велике розчарування. Таке ж було вже, неодноразово, в історії нашої України…» – зауважив Ярош.

Командувач Української добровольчої армії закликав українців завжди мати критичне мислення та всі свої сили напрямляти на протидію ворогу, а також не поборювати один одного й максимально сприяти Збройним силам України та їх Головнокомандувачу Валерію Залужному. «І не перетворювати нашого Залізного Генерала у чергового «божка»!» – додав Ярош.

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Нагадаємо, «слуга» Безугла закликала відправити Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік. Тим часом на допис депутатки звернули увагу аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, назвавши його таким, що має «ознаки спланованої ІПсО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ».

Нардепка продовжила публікувати провокативні дописи на адресу Залужного й дорікнула головнокомандувачу ЗСУ через план оборони на 2022 рік – Безугла зробила нову скандальну заяву.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

Крім того, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.