Австралія направила Україні нову партію бронемашин Bushmaster

Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні

Австралія направила Україні додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

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«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів», – написав посол Австралії.

Едвардс зазначив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.

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«Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня», – натякнув на нову військову поставку посол.

Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту Stanag4569.

Раніше повідомлялося, що Австралія розширила антиросійський список санкцій на 13 позицій, включивши до нього кілька керівників Слідчого комітету Росії, ФСБ, генеральної прокуратури і судів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько $4,5 млрд на підтримку України.

До слова, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн.