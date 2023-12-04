Військовослужбовець визнав, що ЗСУ не змогли прорвати російські лінії оборони

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош перелічив досягнення України у війні за останні пів року. Він написав відповідний допис у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ярош зауважив, що деякі заявлені попередньо цілі від військового та політичного керівництва на літньо-осінню компанію не виконані. Проте за останні шість місяців український народ та Сили оборони мають неабиякі досягнення:

Військовослужбовець наголосив, що українці не віддали жодного обласного та районного центру держави, а також ліквідували десятки тисяч окупантів, їхні штаби, логістику, знищили тисячі одиниць їхньої бойової техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми, не маючи дієвого флоту, вразили десятки кораблів Чорноморського флоту РФ, звівши до мінімуму можливості «найславетнішого» рашистського флоту (в окупованому Севастополі, у них, навіть, найкрутіший памʼятник – потопленим кораблям)… Ми висаджуємо десанти у нашому українському Криму. Ми бʼємо дронами по Москві та інших гнилих рашистських містах. Ми, атакуємо і тримаємо під постійною загрозою тимчасовий кримський міст. Ми ліквідовуємо колаборантів та різних одіозних осіб-окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в самому ..цапстані. Ми – наносимо удари по БАМу (Байкало-Амурська магістраль – «Главком»)!!!» – написав Ярош.

Колишній нардеп визнав, що українці не змогли прорвати російські лінії оборони. «Так – ми багато в чому, геть, не досконалі, деколи аж ри.ати хочеться від наших помилок…» – додав Ярош.

Також військовослужбовець зазначив, що український народ не готувався до такої війни, а всі наші недоліки – це наша спільна сума факторів, а не чиїсь прорахунки, або тотальна зрада.

Ярош закликав щиро подякувати кожному солдату, сержанту, офіцеру; нацгвардійцю; прикордоннику; лікарю, парамедику, медсестрі, санітарці; волонтеру; рятувальнику; поліцейському; журналісту; підприємцю; місцевому самоврядуванню; політику-владоможцю і політику-опозиціонеру; нашим біженцям за кордоном; всім громадянам, як на окупованій території, так і на вільній за те, що українці – витримали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому, згадайте тих, хто нас веде у бій за Свободу і Незалежність. Ці люди не без гріхів, але для наших нащадків, повірте, вони стануть святими українського народу (якщо не зрадять і не підуть на манівці). А це: Генерал Валерій Залужний і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ЗСУ; Генерал Василь Малюк і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців СБУ; Генерал Кирило Буданов і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ГУР», – написав екснардеп.

Раніше Дмитро Ярош заявив, що вважає генерала Валерія Залужного гідним Головнокомандувачем Збройних Сил України, проте закликав українців не вважати воєначальника «кумиром».