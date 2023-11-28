Захід не дотримався своїх обіцянок Україні – президент Чехії

Глава чеської держави заявив, що ЄС зволікає із виконанням своїх обіцянок, і почуття розчарування в українців зростатиме

Україні поставляють недостатньо військової техніки для продовження інтенсивних дій, всупереч планам Заходу, заявив чеський президент Петр Павел в інтерв'ю Corriere della Sera.

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«Ми (передусім йдеться про ЄС – «Главком») не дотрималися своїх обіцянок забезпечити українців боєприпасами для артилерії, підготовка до (польотів на винищувачах – «Главком») F-16 відбувається не так швидко, як слід», – сказав Павел.

Петр Павел нагадав, що Київ після постачання франко-британських ракет Storm Shadow розраховував отримати німецькі Taurus, але Берлін ще не ухвалив остаточного рішення. На його думку, така ситуація створює дисбаланс у постачанні, а невизначеність заважає українській стороні займатися військовим плануванням.

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Журналіст нагадав президенту Чехії про його слова, сказані цього літа під час українського наступу, що будь-який досягнутий до кінця року результат стане основою для переговорів. Він зазначив Павлу, що нинішня ситуація не виглядає для України добрим початком діалогу.

«Я мав на увазі, що цього року Україна матиме лише один шанс на великий контрнаступ. Контрнаступи є дорогими, трудомісткими і забирають багато часу: неможливо провести два чи три великі наступи за один рік. Наступного року відбудуться вибори в Росії, Сполучених Штатах і, можливо, також в Україні. Ця зима буде надзвичайно важкою, тому що велика частина української інфраструктури була зруйнована, і навіть з нашою допоможіть, вони не змогли їх усіх виправити. Населенню буде важко, а з ваганнями країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. І це, природно, створює не дуже сприятливу ситуацію для продовження контрнаступальних операцій», – відповів він.

За його словами, зима дасть Росії, яка вже змогла перевести свою промисловість у режим війни, час для відновлення. Вони виробляють набагато більше боєприпасів великого калібру, більше танків, вони набирають більше солдатів. Вони ведуть переговори з кількома країнами щодо поставок: Північна Корея має потенціал у 1 мільйон артилерійських снарядів. «Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може бути ще більш сприятливим для Москви. Цей рік є вирішальним, щоб закласти основи успіху, наступний рік буде складнішим», -запевнив очільник Чехії.

Він також прокоментував свої заклики до посилення стеження за російським дипломатами під час пересування по Європі: «Ну, якщо Росія оголошує європейські країни своїми ворогами, то ми повинні бути обережними, коли маємо справу з росіянами в наших суспільствах, враховуючи, що багато з них працюють на розвідку. У Чеській Республіці є понад 15 тисяч компаній, що належать російським громадянам, а також є багато власності, яка використовується в комерційних цілях, тоді як вона повинна використовуватися лише в дипломатичних цілях. Враховуючи те, що зараз робить Росія в Україні, було б дуже безвідповідально, якби ми залишили відкритий простір для вільного використання російськими спецслужбами та пропагандою всіх їхніх каналів».

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Нагадаємо, держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише у вівторок, 21 листопада, видання Financial Times.Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

Натомість Кремль відверто злякався можливого обмеження пересування дипломатів з країни-агресора територією Європи. За словами рупора президента РФ Дмитра Пєскова, обговорення у Євросоюзі таких ініціатив – це «дурість», таку думку він висловив під час інтерв'ю пропагандистському репортерові Івану Зарубіну. Пєсков мотивував це тим, що в Євросоюзі дуже багато людей, які нібито потребують консульських послуг для своїх зв'язків із Росією. За його словами, у разі запровадження таких обмежень вони втратять це право.