Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI

У найближчі роки світові доходи від продажу зброї значно зростуть

Сумарний виторг від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших у світі компаній оборонної галузі знизився у 2022 році на 3,5% порівняно з 2021 роком, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованій 4 грудня. Загалом ці компанії заробили $597 млрд.

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Аналітики зазначають, що зниження виручки пов'язане насамперед з американськими компаніями: 42 представники США в рейтингу заробили 2022-го на 7,9% менше, ніж роком раніше.

Турецький Baykar – рекордсмен зі зростання виручки

Європейські компанії з ТОП-100 зафіксували невелике зростання – на 0,9%. Виробники зброї з Азії та Океанії нарощували продаж швидше – на 3,1% – і другий рік поспіль випереджають конкурентів з Європи за сумарним річним виторгом, $134 млрд в азіатських фірм проти $121 млрд у європейських. «Компанії з Китаю, Індії, Японії та Тайваню виграли від постійних державних інвестицій у модернізацію збройних сил», – констатує Сяо Лян, дослідник програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь.

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Серед окремих фірм рекордсмен зі зростання виручки – турецька авіабудівна компанія Baykar, яка виготовляє безпілотники Bayraktar. Вона майже подвоїла свій виторг у 2022 році.

«Компанії, що спеціалізуються на менш технологічно складній продукції, змогли швидше збільшити обсяги виробництва у відповідь на різке зростання попиту. Як приклад можна навести турецьку компанію Baykar, виробника безпілотника Bayraktar TB-2. Baykar вперше увійшла до ТОП-100 після того, як її прибутки від продажу зброї зросли на 94%», – пояснює старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Чотири німецькі виробники зброї, представлені в рейтингу, зафіксували невеликий сумарний плюс – на 1,1%. При цьому компанії Rheinmetall, Hensoldt та Diehl змогли окремо наростити свою виручку в діапазоні від 6 до 13%, а ось ThyssenKrupp, навпаки, заробив у 2022 році на продажі озброєнь на 16% менше, ніж роком раніше.

Оборонно-промисловий сектор Росії

Лише дві російські компанії потрапили до ТОП-100 SIPRI за 2022 рік – «Ростех» та «Об'єднана суднобудівна корпорація». Дослідники пояснюють це непрозорістю російської оборонної промисловості та відсутністю доступних даних. Сукупний виторг від продажу зброї двох вищеназваних фірм знизився в 2022 році на 12%. Це явно йде врозріз із заявами російської влади про нарощування виробництва озброєнь, зазначають аналітики. Частково таку суперечність у SIPRI пояснюють високими темпами інфляції та зниженням експорту російських озброєнь.

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Експерти вказують у доповіді і на інші фактори: «По-перше, як це вже не раз траплялося в Росії, платежі від уряду збройовим компаніям у вигляді банківських кредитів, можливо, були відстрочені або зменшені. По-друге, компанії могли повідомляти про роботи з відновлення зброї радянських часів як про нове виробництво. Такі роботи не принесли б стільки доходу, як реальне нове виробництво».

Нарешті, через непрозорість звітності в доповіді SIPRI не враховано компанії на кшталт «Алмаз-Антея» або корпорації «Тактичне ракетне озброєння», які «виробляють категорії техніки, які мають підвищений попит у зв'язку з війною, такі як системи протиповітряної оборони та ракети», пишуть автори доповіді.

Виторг збройових компаній значно зросте

Чому великий попит на тлі війни в Україні не спричинив миттєвого зростання виручки виробників зброї? У SIPRI пояснюють цей феномен кількома чинниками. Більшість американських та європейських фірм не змогли швидко наростити виробничі потужності через брак робочої сили, зростання витрат і перебоїв у ланцюжку поставок, які посилилися через ту саму війну в Україні. Крім того, багато країн розміщували нові замовлення наприкінці року, і через тимчасовий розрив між замовленнями та поставками різке зростання попиту поки не позначилося на доходах цих компаній.

Водночас ще невиконані замовлення та різке збільшення числа нових контрактів говорять про те, що у найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть значно зрости, впевнені у SIPRI. «Багато збройових компаній зіткнулися з труднощами при переході на виробництво озброєнь для війни високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на постачання боєприпасів, що очікувано призведе до зростання доходів у 2023 році і в наступні роки», – резюмує директор дослідницької програми SIPRI. з військових витрат та виробництва озброєнь Люсі Беро-Судро.