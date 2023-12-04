«Слуга» Мотовиловець опам'ятався й передумав захищати Московську церкву

Мотовиловець із самого початку не був прихильником виносити церковний законопроєкт про заборону УПЦ МП в порядок денний

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець відкликав свій підпис під зверненням, у якому просив разом швидше відправити на Венеціанську комісію урядовий законопроєкт, спрямований проти Московської церкви. Про це повідомила журналістка і громадська активістка Ірина Федорів.

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«У зв'язку з тим, що моє завдання – це формування Порядку денного сесії Верховної Ради України ІХ скликання, хочу й надалі залишатися неупередженим і незалежним у своїх поглядах. Дуже важливо, аби на мою позицію не впливали жодні звернення. Окремо наголошую на тому, що моя точка зору залишається незмінною: я залишаюся агностиком», – заявив він.

Зазначимо, що Мотовиловець з самого початку не був прихильником виносити церковний законопроєкт в порядок денний, мотивуючи це свободою совісті і невтручанням держави в справи церковні.

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Федорів нагадала, що нардеп також не поставив свій підпис, коли їх збирали за те, аби винести урядовий законопроєкт на голосування.

Нагадаємо, що «за» законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ (№8371), у першому читанні проголосувало 267 нардепів, найбільший відсоток голосів дали фракції «ЄС», «Голос» та «Слуга народу». Показово, що «проти» голосували переважно нардепи із груп ПЗЖМ та «Відновлення України», які утворились після заборони проросійської партії ОПЗЖ, а також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов.